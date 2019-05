Loredana Bertè continua la sua rivoluzione all'interno di "Amici 18". Dopo le due proposte avanzate nelle scorse settimane e in parte accettate dalla produzione, puntualmente al termine della quinta puntata è arrivata una nuova idea della giudice speciale. Quest'ultima, infatti, non ha gradito l'eliminazione della ballerina Valentina alla conclusione della sfida finale con Mameli, poiché secondo lei la danzatrice della squadra blu è più talentuosa del cantante dei bianchi.

I telespettatori che in questi giorni stanno seguendo "Amici", si saranno sicuramente accorti che Valentina è rientrata nella casetta dei blu indossando una maglia rossa con la scritta Bertè.

Pubblicità

Il motivo di questo inedito ritorno è stato spiegato direttamente da Maria De Filippi durante il day-time di ieri. Loredana Bertè ha proposto un nuovo confronto tra la Vernia e Mameli, chiedendo però che questa volta sia il pubblico da casa ad esprimere il suo giudizio tramite il televoto. In questo modo, dunque, la giuria composta dai professori verrebbe esclusa da qualsiasi tipo di decisione, lasciando tutto nelle mani degli spettatori.

La cantante calabrese ha anche consegnato alla produzione due buste differenti: una da aprire in caso di vittoria di Valentina, l'altra da prendere in considerazione solo se a trionfare fosse Mameli. Intanto proseguono i battibecchi a distanza.

Loredana Bertè: 'Mameli è un talentino'

A Loredana Bertè sembra proprio non piacere il cantante della squadra bianca Mameli. Nel corso dell'ultimo day-time del programma di Canale 5, la giudice speciale è tornata ad esprimersi sui vari concorrenti e, quando è giunto il turno del cantautore catanese, ha affermato che secondo lei si tratta di un talentino, ribadendo per l'ennesima volta che Valentina avrebbe meritato molto più di lui di continuare il suo percorso all'interno del talent-show. Quest'affermazione, ovviamente, non è risultata gradita al giovane, il quale ha ribattuto di non accettare affatto questa critica, ritenendo invece di avere un bel po' di talento.

Pubblicità

A quanto pare, anche gli insegnanti sono d'accordo con lui, giacché nella sfida finale di sabato scorso hanno deciso di salvarlo a discapito di Valentina.

Bisogna sottolineare che la Bertè fin dalla prime puntate di "Amici 18" ha espresso dei pareri non proprio positivi verso il cantante siciliano. Addirittura in un'occasione affermò che Mameli sarebbe stato più adatto a vendere dei materassi. Il 23enne decise di replicare con ironia, girando uno sketch nel quale fingeva di presentare la televendita di un materasso.

Le polemiche e le critiche, però, sembrano non fermare la cantautrice calabrese, la quale continua a proporre nuove idee di settimana in settimana, non rinunciando ai suoi giudizi sferzanti nei confronti degli allievi di "Amici 18". A questo punto, non resta che aspettare cosa accadrà nella prossima puntata per scoprire se realmente ci sarà un nuovo confronto tra Valentina e Mameli e se questa volta spetterà al pubblico decretare il nome del vincitore.