Diletta Leotta è stata protagonista di una lunga intervista rilasciata a "Verissimo", trasmissione Mediaset del sabato pomeriggio condotta da Silvia Toffanin. La giornalista ha avuto modo di parlare della sua carriera e dei successi ottenuti finora, soffermandosi però anche su uno dei momenti più difficili della sua vita, quando le sono state rubate delle foto private dal cellulare.

La giornalista sportiva ha sottolineato di essere riuscita a superare quella fase di crisi grazie soprattutto al supporto della sua famiglia che le è stata sempre accanto.

Inoltre ha rimarcato il rapporto speciale che ha con il padre, il cui apporto è risultato fondamentale. Diletta Leotta ha anche affermato che, quando ci si ritrova in situazioni imbarazzanti e delicate come quella che le è piovuta addosso qualche tempo fa, ci si chiede sempre se si è vittime o colpevoli, affermando che in realtà chi le subisce è sempre una vittima. Inoltre ha confessato che tra le sue più grandi paure c'era quella relativa alla reazione del padre, il quale in quel momento delicato ha provveduto a tranquillizzare la figlia, dicendole che tutto si sarebbe risolto per il meglio.

Il rapporto speciale della conduttrice con i suoi familiari

Durante l'intervista rilasciata a Silvia Toffanin, Diletta Leotta ha confessato il suo desiderio di maternità, dicendo che presto vorrebbe un figlio insieme all'attuale compagno, Matteo Mammì, ex dirigente di Sky. La giornalista catanese ha raccontato anche del rapporto speciale che ha con la sua famiglia, composta dai genitori e dai quattro fratelli. A proposito della madre, ha svelato un aneddoto piuttosto particolare: quando qualche anno fa è andata via di casa per lavoro, si è fatta tatuare sul polso il nome della mamma perché le mancava molto.

La risposta alle critiche di Paola Ferrari

Nel corso della puntata odierna di "Verissimo", Silvia Toffanin ha avuto modo di chiedere a Diletta Leotta cosa ne pensasse dei recenti attacchi di Paola Ferrari che, in un'intervista al magazine "Oggi", aveva insinuato che probabilmente i presunti interventi di chirurgia estetica ai quali si sarebbe sottoposta la collega l'avrebbero aiutata ad ottenere rapidamente il successo.

A tal proposito, la conduttrice di Dazn ha affermato di non dare alcun peso alle critiche banali, ma di essere solo interessata a quelle costruttive, aggiungendo che non si sarebbe aspettata queste affermazioni da una collega stimata e di comprovata esperienza come la Ferrari.