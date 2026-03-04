Nel corso degli episodi turchi di Forbidden Fruit in programma nelle prossime settimane su Canale 5, Yildiz Yilmaz otterrà un grande successo quando si improvviserà conduttrice delle previsioni meteo presso un'emittente televisiva. La donna farà colpo sul direttore della rete che le farà un'offerta di lavoro.

Yildiz finisce negli studi televisivi del meteo

Yildiz stringerà un'alleanza con Ender per impedire a Leyla di avvicinarsi ad Halit. Nessuna delle due donne avrà fortuna poiché la segretaria stringerà un patto con Sahika e potrà godere dell'appoggio di Nadir.

La sorella di Zeynep, a questo punto, convincerà Halit ad assumerla all'Argun Holding anche se lui le chiederà di stare a casa a badare al loro figlio. In questa circostanza, la donna verrà contattata da Zehra, che la pregherà di raggiungerla all'emittente televisiva dove starà per presentare il suo ultimo libro. Yildiz finirà negli studi televisivi del meteo dopo essersi allontanata un attimo dalla figliastra e dal suo agente Akin.

Yildiz si improvvisa meteorologa

La sorella di Zeynep si improvviserà conduttrice, dando le previsioni del meteo che faranno colpo nel pubblico. Lo share della trasmissione schizzerà alle stelle. Il direttore di rete, a questo punto, proporrà a Yildiz un lavoro a tutti gli effetti.

Halit, messo al corrente di tutto, rifiuterà di mandare sua moglie a lavorare, minacciando conseguenze per lei qualora non obbedisse al suo ordine.

Ma Yildiz deciderò di fare di testa sua e approfittando dell'assenza del marito, inviterà a cena il direttore della tv per parlare della proposta di lavoro. L'uomo informerà la donna di aver intenzione di sottoscriverle un contratto full time che dovrà essere rispettato altrimenti dovrà pagare delle sostanziosi penali.

Halit ha scoperto che il figlio di Yildiz non è suo

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Forbidden Fruit che sono stati trasmessi ad inizio marzo su Canale 5, Yildiz (Eda Ece) ha dato alla luce il suo primo figlio ma è andata incontro ad una brutta sorpresa.

Il test del Dna ha svelato che il bambino non è di Halit come ha sempre dichiarato. Yildiz ha provato a giustificarsi con l'imprenditore, sostenendo che gli esami fossero stati alterati. Ma Halit ha detto alla moglie di essere stato presente durante il prelievo del Dna al laboratorio, tanto che nessuno avrebbe potuto falsificare il risultato. L'uomo ha sospettato che sua moglie l'avesse tradito ma lei disperata ha cercato in ogni modo di difendersi delle accuse. Allo stesso tempo, Ender infuriata con Yildiz ha deciso di affidarsi ad un complice per spiare le vicende nella casa Argun.