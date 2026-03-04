Le trame delle puntate turche di Io sono Farah in programma nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Farah e Tahir riusciranno ad impedire l'arrivo di un carico d'oro di Behnam in Turchia. La coppia raggiungerà poi villa Azadi, dove obbligheranno l'iraniano a far ritorno in Turchia durante un acceso scontro.

Farah e Tahir contrastano l'arrivo del carico d'oro di Behnam in Turchia

Farah e Tahir apprenderanno che Orhan li sta tenendo sotto scacco. Il criminale confiderà alla sua amata di aver deciso di collaborare con la polizia per trovare il capo di Orhan, responsabile dell'ingente carico d'oro in arrivo in Turchia.

Ben presto, Tahir e Farah scopriranno che Behnam ha nascosto una cimice all'interno di un giocattolo di Kerim. La coppia capirà che l'iraniano ha intenzione di far esplodere il carico d'oro, tradendo Mahmud per far ricadere la colpa sul criminale. Behnam inoltre vorrà spingere Orhan ad accusare Farah dell'omicidio di Ali Galip, utilizzando la scheggia di vetro che gli ha recapitato. La protagonista e Tahir decideranno di non far arrivare il carico d'oro in Turchia per contrastare Behnam.

Tahir riesce a rispedire Behnam in Iran

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Farah e Tahir raggiungeranno villa Azadi dove Behnam reagirà puntandoli contro una pistola. Allo stesso tempo, l'iraniano si vendicherà della madre e dello zio per la loro relazione peccaminosa.

Rahsan sarà costretta a ritornare in Iran mentre Akbar verrà punito dagli uomini di Behnam.

Merjan, invece, verrà sequestrata a villa Azadi. La ragazza interverrà in aiuto di Tahir, sparando un colpo di pistola contro lo zio che comunque riuscirà a salvarsi. In questo modo, Behnam sarà costretto ad accettare tutte le imposizioni di Farah e Tahir nella speranza di risentire Kerim al telefono. L'uomo sarà obbligato a tornare in Iran dove affronterà suo zio. L'iraniano farà credere a Mahmud di aver annullato il carico per paura di Tahir.

Akbar ha chiuso la relazione con Rahsan

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Io sono Farah andate in onda ad inizio marzo su Canale 5, un incontro inaspettato ha messo la protagonista di fronte al suo passato.

Per questo motivo, le certezze della dottoressa hanno iniziato a vacillare. Orhan ha organizzato un'alleanza con Behnam, chiedendo a Mehmet di trovare l'assassino di Ali Galip. Il commissario ha ripensato ad un vecchio discorso che gli aveva fatto il padre adottivo ed ha sospettato che fosse stato lui a uccidere il marito di Vera. Mehmet ha informato Farah, Bade e Tahir del patto stipulato tra Orhan e Behnam. Infine Akbar ha avuto una discussione con Rahsan, dicendole che non vuole più una storia con lei.