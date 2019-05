Il Trono Over di Uomini e donne ha riservato diverse sorprese la scorsa settimana, con la rivelazione di Roberta Di Padua in merito al contatto con Stefano Torrese, e il ritorno di Ida Platano su richiesta di Riccardo Guarnieri. La curiosità dei telespettatori di scoprire le evoluzioni del caso è molto alta: Stefano e Pamela si lasceranno davvero?

Pubblicità

Pubblicità

Ida concederà una seconda possibilità al suo ex fidanzato? Per scoprire cosa accadrà nelle puntata in onda la prossima settimana, ci vengono incontro le anticipazioni del Vicolo delle News relative alla registrazione effettuata il 14 maggio nella quale non sono mancati nuovi colpi di scena. In essa, infatti, uno storico cavaliere ha deciso di abbandonare lo studio in seguito ad un forte litigio con Barbara De Santi mentre una dama è giunta ad analoga conclusione dopo una richiesta a Salvo.

Anticipazioni Uomini e donne, prossima settimana: due nuovi addii

Uomini e donne anticipazioni: Ida accetta di uscire con Riccardo

Le anticipazioni di Uomini e donne relative alle puntate del Trono Over della prossima settimana rivelano che Gemma e Tina proseguiranno con i loro battibecchi, parlando di quanto accaduto in precedenza (il secchio in testa). La Galgani entrerà in studio indossando un salvagente e continuando a litigare con la sua rivale. Poi sarà la volta del resoconto dell'uscita con Mario: è stata bene in sua compagnia e si è sentita lusingata per l'interesse.

Pubblicità

La coppia ballerà insieme. Sarà poi la volta del confronto tra Ida e Riccardo: lei rivelerà di non avere visto il suo ex fidanzato a causa di alcuni impegni di lui. Avrà però l'impressione che non si impegni abbastanza nel recuperare il terreno perduto e la discussione si farà accesa, portando la dama a rifugiarsi nel backstage. Alla fine, avverrà il chiarimento e i due decideranno di incontrarsi quella stessa sera. Anche Stefano e Pamela saranno protagonisti di un nuovo faccia a faccia: lui spiegherà le ragioni dei messaggi scritti a Roberta ma la Berretta resterà ferma nelle sue intenzioni di chiudere. Non solo: sarà protagonista di un forte diverbio con la stessa Di Padua e con Valentina Autiero.

Trono Over, prossima settimana: Armando e Luisa se ne vanno

Stando a quanto riportano le anticipazioni di Uomini e donne del Vicolo delle News, Armando Incarnato litigherà con Barbara De Santi, accusandola di conoscere troppi particolari del sua vita privata. Il cavaliere la riterrà una "spia" e muoverà delle critiche anche verso Gemma e Valentina. A suo dire, infatti, le due dame sono pagate dalla redazione per partecipare al programma. Furioso per il botta e risposta con la De Santi, Armando abbandonerà lo studio e non vi farà più ritorno.

Pubblicità

La decisione di Luisa sarà da imputare ad un altro motivo: la signora chiederà a Salvo di provare a viversi lontano dalle telecamere e, quando lui rifiuterà, saluterà Maria De Filippi e il pubblico. Annuncerà quindi la sua decisione di non tornare più nel parterre femminile.