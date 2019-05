Negli Stati Uniti è tempo di Upfront, il momento in cui le emittenti statunitensi presentano i propri palinsesti. Tra novità e attesi ritorni, Fox ha svelato un nuovo trailer di BH90210. Molti lo definiscono un revival, ma in realtà si tratta di un mockumentary che - per chi non conoscesse il gergo tecnico - è uno script a metà strada tra la finzione e la realtà.

Pubblicità

Pubblicità

Non ci ritroveremo davanti i personaggi iconici degli anni '90, ma semplicemente Jason, Shannen, Jennie, Brian, Gabrielle, Ian e Tori che si riuniranno 19 anni dopo la conclusione di Beverly Hills, 90210 per dare vita ad un revival. Dopo un teaser in cui abbiamo visto gli attori al primo tavolo di lettura, il nuovo promo ci mostra i sette protagonisti alle prese con la loro routine mattutina quando vengono 'richiamati' da alcuni 'motivetti' che riprendono il tema musicale della serie originale.

Beverly Hills, 90210 il trailer dell'atteso ritorno

Una fonte vicino alla produzione ha rivelato che ci sarà quasi certamente un omaggio a Luke Perry. L’attesa di questo ritorno, seppur in chiave ironica, è alle stelle. Nelle prossime settimane la Fox, sicuramente, aggiornerà i fan con nuovi promo e immagini ma bisognerà attendere fino al 7 agosto per rivedere insieme sul piccolo schermo i famosi abitanti del numero civico più cool della tv.

Beverly Hills 90210 ritornerà il 7 agosto su Fox: il trailer con gli attori e le note della celebre sigla

Fox ha diffuso il teaser trailer di BH90210 dove vediamo gli attori Shannen Doherty, Jason Priestley, Ian Ziering, Jennie Garth, Gabrielle Carteris, Tori Spelling e Brian Austin Green impegnati nella vita di tutti i giorni: Jason si sveglia nel suo letto, Shannen sta meditando in giardino, Jennie è in bagno e si asciuga i capelli, Tori prepara il caffè in cucina, Gabrielle sta uscendo di casa, Brian sta scegliendo i vestiti da indossare e Ian sale sulla sua auto sportiva.

Pubblicità

Il particolare che ha fatto scattare l'entusiasmo dei fan è che i suoni o i rumori sentiti da ognuno di loro richiama il tema celebre di Beverly Hills, la sigla iconica della serie. Secondo le anticipazioni diffuse in rete, BH90210 racconterà in modo irriverente come tutti i protagonisti - tranne il recentemente scomparso Luke Perry - decidano di rivedersi quando uno di loro suggerisce di realizzare un revival del teen drama che li ha resi famosi.

Quasi certamente ci sarà un omaggio a Luke Perry

BH90210 sarà un modo per rivivere il passato ma anche per ricordare chi non c'è più. Il cast ha più volte dichiarato che la serie renderà omaggio a Luke Perry, scomparso due mesi fa. Una fonte ha ribadito a E! News che tutti gli attori sono entusiasti di vivere questa esperienza e vogliono assicurarsi che la memoria del loro collega sia viva anche nello show.