Primo appuntamento, per questa settimana, con il Trono Classico di Uomini e donne, che oggi vedrà protagonista il corteggiamento scoppiettante per il tronista Andrea Zelletta. Facciamo il punto della situazione, grazie anche alle anticipazioni riportate dal portale ufficiale del dating show Witty.

Klaudia Poznańska andrà a trovare Andrea nei camerini antecedenti agli studi. Alla ragazza non piace l'atteggiamento che il tronista attua nei confronti delle altre corteggiatrici; effusioni, baci, sono dei gesti che le danno fastidio e la fanno soffrire, ma Andrea ammette che fino a quando non farà la sua scelta, il percorso continuerà in questa maniera.

Uomini e Donne, Natalia Paragoni ad Andrea Zelletta 'non pensavo di provare quello che sto provando'

Anche Natalia Paragoni si lamenterà del comportamento del tronista: ancora una volta ribadisce che lui fa tutto per le altre e mai niente per lei e che non le chiede mai delle cose che riguardano la sua vita, per esempio, la sua famiglia. La corteggiatrice accuserà Andrea di essere moscio e di attuare a volte un comportamento atto solo a farsi vedere.

Nonostante ciò verrà mostrata un'esterna molto intima, fatta dai due, su una barca e Natalia ha anche dichiarato che non avrebbe mai pensato di "provare quello che sto provando".

Pubblicità

Per Muriel Bassi, invece, ci sarà un'esterna nella casetta di Uomini e Donne e anche qui le lamentele non mancheranno.

Per tutti i dettagli, seguite la nostra diretta minuto per minuto, in contemporanea con la messa in onda di Canale 5.