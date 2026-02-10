Le ultime anticipazioni de La Promessa, in arrivo dalla Spagna, segnalano una fase di forte tensione all’interno del palazzo. Manuel cercherà con decisione di ottenere l’allontanamento di Leocadia, ma si troverà di fronte a una reazione inattesa. La donna userà infatti una leva delicata, legata a Curro e alla figlia Ángela, aprendo uno scenario complesso

Manuel fallisce, Leocadia non lascia il palazzo

Manuel tenterà ancora una volta di porre fine alla presenza di Leocadia nel palazzo. Lo farà con fermezza, convinto che la sua uscita possa riportare equilibrio e ordine generale, ma si scontrerà con una resistenza lucida e calcolata: “Te lo propongo ogni giorno, e lo faccio di nuovo.

Se fossi in te, non perderei l’occasione di andarmene da questo palazzo in modo dignitoso”.

La risposta di Leocadia non lascerà spazio a fraintendimenti. Per lei, restare è una scelta, non una necessità, maturata con piena consapevolezza personale: “Sì, ma io qui sto molto bene, Manuel. Le tue minacce mi sono indifferenti. Non ho alcuna intenzione di andarmene da La Promessa. Sai perché?”. Manuel la inviterà a spiegarsi, convinto di avere ancora margine di manovra: “Illuminami”.

Leocadia resta nel palazzo, la mossa contro Manuel

Leocadia chiarirà i termini con calma apparente, mettendo sul tavolo l’unica leva davvero efficace e mostrando di aver già valutato ogni possibile conseguenza: “Ascoltami bene.

Se tu insisti perché io me ne vada, me ne andrò. Ma non partirò da sola. Porterò con me mia figlia, Ángela”.

Il silenzio che seguirà renderà evidente la portata della minaccia. Leocadia non arretrerà, anzi, affonderà il colpo, pienamente consapevole delle conseguenze. “È questo che vuoi? Ti assumi la responsabilità di rendere infelice il tuo caro fratellino Curro?”.

Leocadia resta, la decisione disperata di Manuel per Curro

Manuel si troverà così costretto a fare i conti con una scelta impossibile. Da un lato, il desiderio di allontanare Leocadia; dall’altro, la consapevolezza che una sua decisione potrebbe spezzare la felicità di Ángela e colpire direttamente Curro, con conseguenze difficili da prevedere per tutti i coinvolti.