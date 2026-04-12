La nuova settimana de Il Paradiso delle signore si prepara a far esplodere una tensione che da giorni ribolle sotto la superficie. Nelle puntate in onda da lunedì 20 a venerdì 24 aprile, Adelaide deciderà che è arrivato il momento di chiudere definitivamente la questione con i fratelli Marchesi. Intanto, le anticipazioni degli episodi previsti alle 16:10 su Rai 1 rivelano che la scoperta di Matteo prima e di Umberto poi — che ha confermato come Ettore e Greta siano figli del defunto Arturo Guarnieri — hanno trasformato una semplice rivalità in un terreno minato.

Convinta che la situazione possa sfuggire di mano da un momento all’altro, la contessa si muoverà insieme al cognato per spingere i due stilisti ad accettare l’offerta dei Guarnieri e lasciare Milano. Tutto sembrerà avviato verso una soluzione, almeno fino a quando Greta non deciderà di giocare la sua carta più pericolosa.

Adelaide vuole allontanare i fratelli Marchesi dopo la verità su Arturo

L’inizio della settimana sarà segnato dal crollo delle certezze dei Marchesi: la verità sulle loro origini verrà finalmente a galla. Ettore e Greta, infatti, sono figli di Fiona e del suo defunto marito, Arturo, fratello di Umberto. Una rivelazione che incrinerà irrimediabilmente i rapporti tra le due famiglie.

Adelaide, consapevole che la presenza dei ragazzi a Milano potrebbe alimentare ulteriori scandali, tenterà di convincerli ad accettare la proposta economica dei Guarnieri e a lasciare la città. Nel frattempo Matteo, appena rilasciato dopo essere finito in carcere per essersi introdotto furtivamente a casa dei fratelli Marchesi, proverà a raggiungere Odile per raccontarle ciò che ha scoperto sul suo fidanzato, ma ogni tentativo si rivelerà inutile. La contessa, però, non immaginerà nemmeno lontanamente che Greta non ha alcuna intenzione di farsi mettere all’angolo.

Greta passa al contrattacco: il segreto su Odile come arma di ricatto

Quando Adelaide insisterà affinché i Marchesi partano, Greta reagirà con una minaccia che ribalterà completamente i rapporti di forza.

La giovane stilista della Galleria Milano Moda metterà la contessa con le spalle al muro: se continuerà a pressare, lei rivelerà pubblicamente che il vero padre di Odile è Umberto. Un ricatto diretto, glaciale, che costringerà Adelaide a fermarsi e a riconsiderare ogni mossa. La resa dei conti che la contessa immaginava, dunque, non avrà affatto l’esito sperato. Mentre lo scontro tra Adelaide e Greta si farà sempre più teso, altre vicende animeranno Il Paradiso delle signore. Agata vivrà giorni difficili dopo aver confessato a Mimmo del bacio con il professore conosciuto a Firenze. Un telegramma dalla scuola di restauro riaprirà vecchie insicurezze, ma Mimmo finirà per darle un’altra possibilità.

Caterina dovrà fare i conti con l’amara scoperta che il bozzetto scartato all’ALMAT è stato presentato da un’altra studentessa. Rosa, seguendo un suggerimento del suo ex fidanzato Marcello, prenderà una decisione che potrebbe cambiare il destino del suo romanzo. Delia e Botteri, invece, saranno costretti a rimandare l’annuncio del loro matrimonio a Teo a causa di una notizia inaspettata, di cui però non trapela ancora alcun dettaglio. Per scoprire come evolveranno queste storyline, non resta che attendere la messa in onda dei prossimi episodi.