Terzo e ultimo appuntamento, per questa settimana, con il Trono Over di Uomini e donne. Sarà una puntata dove la voglia di abbandonare il programma, per alcuni protagonisti, sarà il desiderio primario.

Prima della visione, vediamo insieme qualche anticipazione

Maria Antonietta, dalla rottura con Marcello, “all’amore” per Roberto

Continuerà la querelle tra Marcello e Maria Antonietta; lui ha iniziato una conoscenza con Angela e questa scelta non è piaciuta alla dama sua ex compagna.

Uomini e Donne: Rocco Fredella vuole lasciare il programma

In studio si è scatenata una furibonda discussione che ha coinvolto altri membri del parterre, vedremo oggi come si evolverà.

Intanto per Maria Antonietta le sorprese non finiranno qui, infatti Roberto, cavaliere con cui ha da poco iniziato una conoscenza, si dichiarerà e i due decideranno di abbandonare il programma insieme. Mossa criticata dagli opinionisti, soprattutto da Gianni Sperti, il quale dichiara che secondo lui questa nuova coppia è nata per finzione e che i due si sono messi d’accordo solamente per fare una bella uscita (visto che nelle puntate precedenti entrambi, per diversi motivi, hanno subito delle critiche).

Michele e Rocco voglio abbandonare il programma

L’appuntamento odierno potrebbe essere caratterizzato da due uscite importanti, stiamo parlando di Michele Loprieno e Rocco Fredella. Il primo dichiara di non sentirsi più pronto per rimanere nel programma. Il secondo, invece, con rammarico ammette che ha cercato di rimettersi in gioco, ma che non ce la fa più e che preferisce uscire dal programma; che provi ancora qualcosa per Gemma Galgani?

Non solo uscite, ma anche “new entry”, infatti in studio arriva Mariagrazia, pronta per conoscere Armando Incarnato; vedremo se questa nuova conoscenza destabilizzerà quella già iniziata con Sara.

In studio ritorneranno anche delle vecchie conoscenze del programma, stiamo parlando di David e Cristina, che racconteranno come sta proseguendo la loro relazione; infatti i due hanno deciso di andare a vivere insieme.

Per ulteriori dettagli seguite il racconto della puntata, a partire dalle 14.45.