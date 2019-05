James Charles è sotto gli occhi di tutti dopo che la sua migliore amica Tati Westbrook ha raccontato in un video tutta la verità sulla natura manipolatrice di James. Il video è stato visto da più di 40 milioni di persone e il guru del make-up ha perso più di 3 milioni di fans in soli sei giorni.

James infatti ha cercato più volte di sedurre ragazzi etero utilizzando la sua fama, i suoi soldi e il suo potere, nonostante questi ragazzi fossero stati molto chiari fin dal principio sulla loro sessualità. Dopo lo scandalo, il vlogger Carmie Sellito ha voluto raccontare la sua esperienza in un video.

'James mi ha detto che ero il ragazzo più bello che avesse mai visto'

Carmie Sellito, 20 anni, è un vlogger di inglese ed è fidanzato con la youtuber Kate Elizabeth di 19.

James Charles, ancora un'accusa.

Sellito e Charles si sono conosciuti nel luglio 2018 all'evento di quattro giorni per youtubers ed influencers VidCon che si teneva ad Anaheim in California, vicino a Los Angeles. "Al party c'erano un sacco di famosissimi youtubers ed ero super emozionato. Ad un certo punto ho notato James Charles dall'altra parte della stanza che mi guardava. Dopo un po' ho pensato di andare a presentarmi" racconta il vlogger. Fin da subito i due si sono trovati sulla stessa lunghezza d'onda e hanno parlato per più di trenta minuti.

"Prima di lasciarci ci siamo scambiati i nostri contatti social. Mi ha abbracciato e mi ha detto che si sarebbe fatto sentire lui".

James Charles avrebbe scritto a Carmie Sellito solo pochi giorni dopo l'evento. Il vlogger lo ha descritto come educato e amichevole inizialmente, ma dopo un po' ha cercato di flirtare un con lui. "Mi continuava a dire che ero il ragazzo più bello che avesse mai visto nella sua vita".

James Charles ha insistito parecchio con le domande sulla sessualità di Carmie

I due youtubers sono rimasti in contatto per un paio di settimane.

Sellito, che non aveva nessuna intenzione di illuderlo, è stato chiaro fin da subito e gli ha detto di non essere omosessuale e di avere una fidanzata. "James però ha continuato più volte a chiedermi insistentemente se ero sicuro di non essere omosessuale o bisessuale. Ha cercato di farmi dubitare sulla mia sessualità". Quando James infine ha accettato il fatto che Carmie non fosse interessato, lo ha bloccato su tutti i social media. "Non mi ha più contattato da quel giorno".

Il video intitolato "My experience dating James Charles" è stato visto da più di un milione di persone e all'interno Carmie Sellito ha anche pubblicato le chat che si è scambiato con il guru del make-up.

Fino ad oggi Carmie non ne aveva mai parlato, ma ha deciso di raccontare la sua esperienza dopo le recenti accuse a James Charles di essere un seduttore manipolatore che sono partite dal video "Bye Sister..." di Tati Westbrook. Nel video Tati dice che James ha un serio problema con gli uomini etero e che più volte il giovane make-up artist abbia ribadito come sedurre uomini etero fosse per lui una sfida divertente.