Paola Caruso è stata nuovamente ospite di Live - Non è la D'Urso. Questa volta la show girl confidava di poter conoscere anche il padre biologico. La conduttrice televisiva ha confermato nel corso del talk show di Canale 5, al quale ha preso parte anche la madre biologica (Imma), di aver contattato l'ex calciatore del Catanzaro che potrebbe essere il vero padre della trentaquattrenne. Come sappiamo l'uomo giocava nel club calabrese nella stagione 84-85 e avrebbe avuto una relazione durata solo sei mesi con la signora Imma Meleca dalla quale sarebbe nata Paola Caruso.

Le parole dell'ex calciatore feriscono la signora Imma

L'ex calciatore del Catanzaro, di cui non è stato rivelato il nome, è stato raggiunto telefonicamente dalla redazione di Live - Non è la D'Urso ed ha smentito di aver conosciuto Imma Meleca in passato. "Non ho mai conosciuto nessuna donna di nome Immacolata" - ha dichiarato l'ex calciatore. "In quel periodo tutte le storie che ho avuto erano durate massimo un paio di mesi, magari lei ha frequentato più di un calciatore e quindi escludo che possa essere io il padre biologico di Paola.

Per tanto ho una famiglia e non mi interessa". Pesanti affermazioni che hanno ferito la signora Imma che ha detto: "E' ridicolo, soprattutto perché ha una certa età. Non si doveva permettere di dire certe cose. Se afferma questo che abbia il coraggio di guardarmi negli occhi, ha fatto delle accuse molto pesanti". Nel frattempo su Twitter impazza il toto nome con gli utenti che continuano a fare ipotesi sul nome dell'ex calciatore del Catanzaro (stagione 1984/85) che potrebbe essere il padre biologico della trentaquattrenne calabrese.

Wanda abbraccia la figlia adottiva Paola Caruso

Nel frattempo in studio è arrivata Wanda, la mamma adottiva di Paola Caruso. Prima che raggiungesse la figlia e la signora Imma all'interno dell'ascensore, la presentatrice dello show di Canale 5 le ha chiesto quali erano le sue sensazioni nel vedere la figlia adottiva per la prima volta con la madre biologica. "Provo un mix di amarezza e felicità, non me lo saprei spiegare" - ha dichiarato Wanda rivelando di aver provato un sentimento particolare.

Dopodiché Barbara D'Urso l'ha accompagnata davanti all'ascensore con Paola ed Imma che non si aspettavano la lieta sorpresa. La Caruso è scoppiata a piangere dalla felicità ed ha abbracciato la mamma adottiva dichiarando: "In 34 anni non ti sei mai spostata per venirmi a trovare, questo è il secondo miracolo che ha fatto Barbara". Poi, le tre donne sono rientrate in studio dove sono stati raggiunti da un altro componente della famiglia Caruso: il fratello di Paola. "Michelino ha anche uno zio" - ha chiosato l'ex Bonas di Avanti un altro.