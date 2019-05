Ieri, su Canale 5 è stata trasmessa una nuova puntata di Live - Non è la D'Urso. Dopo aver parlato per tutta la prima parte del caso Pamela Prati-Mark Caltagirone, la padrona di casa ha voltato completamente pagina. Barbara D'Urso ha trattato l'argomento della prostituzione.

Da qui, è nato un duro botta e risposta tra la conduttrice Mediaset e Vittorio Sgarbi.

Nello studio di Cologno Monzese sono arrivate alcune donne che vendono il proprio corpo per necessità. In altri casi invece, vengono costrette. Nel corso del dibattito il giornalista ed opinionista ha accusato la D'Urso di essere stata troppo dura nell'esporre il suo pensiero. Quest'ultima a sua volta ha negato ed ha invitato il suo ospite a rettificare il suo pensiero, ma invano.

Live, duro botta e risposta tra Barbara D'Urso e Vittorio Sgarbi: 'Stai zitto, capra'.

Vittorio Sgarbi ha ribadito la sua opinione, ovvero che gli uomini sposati non fanno schifo se cercano un rapporto extraconiugale, anche a pagamento. Il critico d'arte si è detto in disaccordo per le parole della conduttrice, poiché l'istinto non può essere fermato sia dentro che fuori il matrimonio. Al tentativo di essere interrotto dalla padrona di casa, i toni si sono alzati: "Tu hai detto che gli schifosi, sono quelli che vanno per rapporti a pagamento."

A quel punto Barbara D'Urso ha perso letteralmente le staffe ed ha replicato a Sgarbi, utilizzando anche lo stesso epiteto che spesso viene pronunciato dal giornalista: "Stai zitto capra, non ho detto questo".

Carmelita ha spiegato che siccome le prostitute sono state etichettate in malomodo, a lei fanno più schifo gli uomini sposati che vanno con loro.

Non è la prima volta che Barbara D'Urso e Vittorio Sgarbi danno luogo a dei feroci scontri, ma questa volta il pubblico presente in studio si è infiammato.

La testimonianza di Sandra Milo

Nel salotto di Live, Sandra Milo ieri è tornata a parlare del suo dramma. L'ex attrice ha riferito di essersi concessa ad un uomo per pagare i debiti del Fisco.

La donna avrebbe perso tutti i suoi soldi nella battaglia legale avanzata dal suo ex compagno, per portarle via la figlia. Dal racconto è emerso che la Milo ad un certo punto della sua vita, si ritrovò con la bambina ma senza neanche più un soldo. Nel mentre, era stata contattata dal Fisco per ricevere i soldi dei film che aveva girato. Per risolvere la sua situazione economica, si affidò ad un avvocato che disse di pagarle tutti i debiti poiché era profondamente innamorato di Sandra: "L'ho odiato con tutta me stessa, perché mi sono data a lui.

Quando ha finito di pagare tutto, l'ho mollato".

Nel frattempo la puntata del talk di Canale 5 ha siglato un nuovo record di ascolti. La puntata di Live - Non è la d'Urso del 29 maggio è stata vista da oltre 3.000 di telespettatori pari uno share del 19%.