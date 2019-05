Ieri sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Live - Non è la D’Urso. Il primo blocco della talk show ha trattato ancora una volta l’argomento legato al Prati-gate. Questa volta Barbara D’Urso è andata su tutte le furie, dopo aver scoperto la storia del falso affidamento.

La conduttrice di Live si è letteralmente scagliata contro Pamela Prati. In più occasioni la soubrette sarda ha sostenuto di aver preso in affidamento due bambini di 6 e 11 anni insieme a Marco Caltagirone. La Prati addirittura, nel salotto di Domenica Live aveva mostrato a Barbara D’Urso alcuni disegni, che sarebbero stati fatti dal piccolo Sebastian.

Dopo aver accertato la totale inesistenza dell'imprenditore romano, Barbara D’Urso durante la puntata di ieri senza mezzi termini si è scagliata contro Pamela Prati: “Ma tu che ne sai cosa vuol dire essere mamma di bambini in affido”.

Live, Barbara D’Urso furiosa con Pamela Prati: ‘Tu non sai cosa vuol dire essere mamma’.

Secondo la conduttrice Mediaset, le artefici di questa farsa avrebbero mancato di rispetto a tutte le coppie che ogni giorno lottano per arrivare ad un traguardo simile. In un secondo momento, molto stizzita la D'Urso ha concluso il suo discorso: "Pamela, vieni qua a raccontarmelo negli occhi." Lo sfogo della padrona di casa ha incassato l'ovazione del pubblico presente in studio e del parterre di ospiti.

Chi è Sebastian? Parla la mamma del finto bambino della Prati

Barbara D'Urso è letteralmente sbottata, dopo essere venuta a conoscenza di una verità davvero sconvolgente.

Tramite una lettera ricevuta nei giorni scorsi, è stata contattata dalla mamma di Sebastian, che tra l'altro era anche un nome di fantasia. Durante la diretta di Live, è intervenuto il legale della famiglia raccontando dei dettagli davvero raccapriccianti. Il bambino sarebbe stato ingaggiato con l'inganno. Pamela Perricciolo avrebbe lasciato intendere che il minore doveva girare una fiction, in cui recitava la parte del figlio di un ricco imprenditore.

Nel racconto, l'avvocato ha anche riferito che il bambino doveva far finta di avere un tumore alla gola. Una cosa che ha lasciato tutti con l'amore in bocca, soprattutto Milena Miconi. Quest'ultima in particolare a sua insaputa fu protagonista di un incontro con Sebastian e Pamela Prati.

L'appello di Karina Cascella a Rai3

Mentre Canale 5 ha approfondito la farsa sul caso Caltagirone, Pamela Prati ieri è stata invitata a Rai3 nel salotto di Federica Sciarelli per parlare di truffe online.

Karina Cascella durante la puntata di Live, ha rivolto un messaggio alla redazione di Chi l'ha visto: "Pamela vi sta truffando". A quel punto la situazione è stata presa in mano da Barbara D'Urso, che ha prontamente difeso l'operato degli altri suoi colleghi.