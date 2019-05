Le vicende dei protagonisti della più longeva soap opera italiana, 'Un posto al sole' continuano a tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori italiani desiderosi di conoscere le novità riguardanti i personaggi principali. Aumenta la suspense all'interno del prodotto televisivo in quanto diventa sempre più centrale la figura di Prisco. Quest'ultimo è intenzionato a portare avanti il suo piano per vendicarsi nei confronti di Franco, al punto che si è servito dell'aiuto di Constantin che, in precedenza, non è riuscito a uccidere il marito di Angela a causa dell'arrivo di Ciro.

Peppe Zarbo - Luce e Design - lucenews.it

L'amico del coatch si è dimostrato fondamentale per aiutare l'uomo in un momento complesso della sua vita. Il mese di maggio vede il ritorno di Gaetano che vuole risolvere la questione riguardante la sparizione di Valentina.

Un periodo complicato per la famiglia di Franco

Le anticipazioni degli appuntamenti di Un posto al sole che sono trasmessi su Rai tre da lunedì 13 fino a venerdì 17 maggio svelano che la concentrazione verrà posta sulla famiglia Boschi, alle prese con una minaccia pericolosa.

Pubblicità

La figlia di Giulia (Marina Tagliaferri) si è resa conto di non poter stare tranquilla, dopo l'inseguimento di Constantin ma ha potuto godere dell'intervento di Ciro (Vincenzo Alfieri).

Una situazione difficile per i coniugi Boschi alle prese con altre minacce

Inoltre Prisco finirà su tutte le furie dopo aver capito che il suo complice non è riuscito a eseguire il compito ricevuto per via di un imprevisto. Gaetano (Fabio De Caro) vedrà aggravarsi la propria posizione e di conseguenza dovrà fare attenzione al modo in cui vuole agire.

Nonostante ciò, Prisco non avrà intenzione di mollare la presa e per questo motivo continuerà a pensare a una nuova idea per fare del male a Franco e alla moglie. Il motivo è dovuto al fatto che il camorrista si ritiene sicuro che Angela (Claudia Ruffo) sappia dove possa trovarsi Valentina.

Il comportamento di Franco complica la vicenda

Si prepareranno le premesse per portare a una pesante lite tra Franco e il 'rivale'. Gli spoiler fanno notare che la situazione si aggraverà per via di un gesto provocatorio del signor Boschi che non si renderà conto della gravità del pericolo.

Pubblicità

Franco deciderà di uscire allo scoperto, ma questa risposta del marito di Angela di fronte alla prepotenza di Gaetano avrà delle conseguenze più gravi del previsto mettendo in pericolo la vita degli abitanti della Terrazza. Per questo motivo le forze dell'ordine dovranno compiere un intervento tempestivo per far uscire allo scoperto Prisco e condurlo nuovamente in carcere, dopo aver finto di essere malato per ottenere gli arresti domiciliari.