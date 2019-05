Prosegue l'appuntamento in compagnia della longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole', la cui puntata è stata trasmessa sul piccolo schermo il 21 ottobre del 1996. Sono passati oltre vent'anni dal successo del prodotto televisivo che si distingue per la capacità di attirare milioni di telespettatori italiani, alle prese con dei cambiamenti sorprendenti. Gli spoiler delle puntate che arrivano fino a venerdì 17 maggio fanno notare che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Guido.

Un posto al sole, spoiler al 17 maggio.

Quest'ultimo sta vivendo un periodo difficile nella sua vita a causa dei continui scontri con Cinzia che dimostra di non avere alcuna intenzione di pagare gli arretrati dell'affitto. Potrebbe trattarsi della vendetta della donna per il modo in cui è stata lasciata dall'ex fidanzato.

Il comportamento ostacolante di Cerruti

Il comandante è riuscito a ritrovare la serenità grazie al fidanzamento con Mariella ma non sono terminate le novità per il padre di Vittorio.

Pubblicità

Il Del Bue sembra aver ritrovato la stabilità con la vigilessa, sebbene il rapporto abbia subito degli ostacoli per via della presenza di Cerruti. Guido chiarisce il rapporto con Salvatore dopo che, in precedenza, il Cerruti aveva paura che l'Altieri potesse raccontare tutta la verità al Del Bue. Inoltre la situazione ha subito una complicazione per il fatto che Guido (Germano Bellavia) ha iscritto, con l'aiuto di Cotugno, Salvatore a una chat online. Tale retroscena provoca la rabbia del Cerruti che, però, torna sui propri passi, e ringrazia il comandante e Mariella (Antonella Prisco).

Si avvicina un lieto evento riguardante il piccolo Lorenzo

L'Altieri vivrà un momento di felicità, in quanto si avvicinerà la cerimonia del piccolo Lorenzo, in quanto starà per arrivare il momento del battesimo. Cominceranno i preparativi che ci porteranno verso questo lieto evento. Non mancheranno i colpi di scena e gli spoiler rivelano che ci saranno delle persone pronte a mettere i bastoni tra le ruote in merito a questa festa.

Non mancano gli ostacoli

Guido starà vicino alla compagna, alla quale darà il giusto supporto ma dovrebbero essere invitati anche i familiari di Salvatore (Cosimo Alberti), visto che viene ritenuto da tutti il padre di Lollo.

Pubblicità

Il comandante Del Bue non riuscirà a ritrovare la serenità a causa delle oppressioni ricevute da Cinzia che non sembra intenzionata a tornare sui propri passi. Il padre di Vittorio si è recato nello studio di Niko per discutere di questa vicenda che lo sta facendo cadere in preda ai dubbi.