La stagione 2018-19 del Trono Over di Uomini e donne si è conclusa con il botto qualche settimana fa. Diversi cavalieri hanno deciso di abbandonare il programma, per una ragione o per l'altra, ma ancora continuano a far parlare di sé affidandosi ai social network. Tra di essi, ha fatto grande scalpore la decisione di Armando Incarnato di lasciare lo studio dopo l'ennesimo litigio con Barbara De Santi. Quest'ultima, infatti, ha chiamato in causa alcuni particolari della vita privata del cavaliere, fatti che, a detta del napoletano, erano conosciuti solo dalla redazione del programma.

Per tale ragione, lui ha insinuato che la De Santi sia una sorta di spia degli autori e che, al pari di Gemma Galgani e Valentina Autiero, percepisca un compenso per partecipare al dating show. A distanza di qualche settimana, lo scontro si è spostato su Instagram dove Armando ha continuato a dire la sua nei confronti della dama, rendendosi protagonista anche di un botta e risposta con Riccardo Guarnieri.

Uomini e donne gossip: "È troppo aggressiva"

Il Gossip di Uomini e donne si occupa di alcuni protagonisti del Trono Over ovvero di Armando Incarnato e Barbara De Santi, che ancora non sembrano disposti a sotterrare l'ascia di guerra.

Cavaliere e dama si sono spesso punzecchiati su Instagram nelle ultime settimane e di recente l'attore napoletano ha confermato ulteriormente il suo parere non troppo positivo nei confronti della professoressa. Alcuni followers si sono interrogati sul possibile interesse della dama che, proprio per tale sentimento, non sarebbe riuscita a mettere da parte la sua aggressività. Ma, stando al cavaliere, le ragioni del continuo scontro sarebbero altre.

Queste le parole usate su Instagram in risposta ad alcune domande dei fan: "Credo che Barbara abbia semplicemente trovato, dopo tanti anni, qualcuno che le sappia tenere testa". Ha quindi aggiunto, precisando di non riuscire ad immaginare una relazione sentimentale con lei: "Non potrei mai affiancarmi a una donna così aggressiva".

Lo scontro social tra Armando e Riccardo

Barbara De Santi non è l'unica partecipante di Uomini e donne ad essere finita nel mirino di Armando Incarnato.

Anche Riccardo Guarnieri, con il quale spesso il napoletano ha litigato in studio, è diventato oggetto di un botta e risposta su Instagram, partito da una dichiarazione dello stesso Armando. Quest'ultimo, facendo riferimento al complesso rapporto del collega con Ida Platano, ha chiosato: "I panni sporchi si lavano in casa". Parole che subito hanno trovato la replica dello stesso Guarnieri, secondo il quale Armando in studio si sarebbe occupato delle storie altrui, dato che il suo percorso era privo di veri contenuti.

Non poteva mancare l'ennesima risposta dell'attore che, sempre in riferimento ai panni sopracitati, ha ulteriormente replicato: "E si vede che non li hai lavati bene". Sarà davvero finita qui? In attesa di scoprire se arriveranno a breve ulteriori repliche di questi volti noti di Uomini e donne, i presupposti sembrano esserci tutti per una prossima stagione davvero scoppiettante del Trono Over.