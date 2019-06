Nella nuova puntata di "Live: non è la D'Urso", andata in onda nella serata dello scorso mercoledì 12 giugno, non sono mancati i colpi di scena e momenti di alta tensione. Tra gli ospiti in studio, che si sono presentati nel salottino di Barbara D'Urso, sono apparsi gli ormai ex concorrente del Grande Fratello 16, Francesca De André e Gennaro Lillio. I due sono sembrati tra loro molto complici e hanno testimoniato che la loro frequentazione, intanto, procede a gonfie vele fuori dalla Casa capitolina.

Pubblicità

Pubblicità

Ma a criticare la neo-coppia presentatasi in studio, sono stati, in particolare, la vincitrice del Gf16, Martina Nasoni, e l'ex fidanzato di Francesca, Giorgio Tambellini.

Francesca e Gennaro stanno insieme, dopo il Grande Fratello 16

Il toscano Giorgio ha premesso che la sua pausa di riflessione, presa sulla sua love-story con Francesca, è ufficialmente volta al termine. Tambellini è poi passato all'attacco della sua ex, complimentandosi ironicamente con la nuova coppia di fidanzati.

Live non è la D'Urso: Francesca De André si confronta con il suo ex

“Che senso ha stare qui? Quanto ti hanno pagato per stare qui?”, si è chiesta visibilmente stizzita la De André, alludendo alla presenza di Giorgio in studio a "Live: non è la D'Urso". Nel corso del suo tanto atteso confronto con Tambellini, Francesca ha voluto rimproverare al suo ex di averla tradita e di aver usato la sua casa come nido del suo tradimento, accusando Giorgio: "Non dovevi usare casa mia per le tue seratine milanesi: dopo che ti sei fatto fare un servizietto in macchina da un’altra, sei andato a dormire a casa mia!".

Dal suo canto, l'altro ospite in studio, l'ormai ex gieffino Gennaro Lillio, ha voluto chiarire la sua posizione, rispondendo ai continui chiacchiericci che lo vedrebbero interessato solo alla visibilità mediatica e quindi intento ad usare i sentimenti della protagonista indiscussa del Grande Fratello 16, Francesca De André. Nello specifico, Lillio si è difeso dichiarando che non ha partecipato al GF per ottenere popolarità e che è reduce da una collaborazione fatta in qualità di modello per l'ultima campagna pubblicitaria di "Dolce e Gabbana", ovvero quella realizzata per la fragranza "Light Blue Sun".

Pubblicità

A schierarsi inaspettatamente contro Francesca è stata la vincitrice del Gf16, Martina Nasoni, la quale ha contestato alla figlia di Cristiano De André alcuni suoi comportamenti, che nella casa non aveva voluto criticarle. La reazione di Francesca e Gennaro alle parole di Martina? La neo-coppia è rimasta letteralmente di sasso, in quanto i due piccioncini non si aspettavano parole di disappunto da parte della Nasoni, la quale si era lasciata abbandonare in varie occasioni a degli sfoghi intensi con Francesca, nella casa più spiata d'Italia. "Queste riflettori danno alla testa...

Un difetto che hai, Martina, è che dici le cose a scoppio ritardato", ha sentenziato Francesca.