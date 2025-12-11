Nel corso delle puntate de La Promessa in onda attualmente in Spagna (e nel 2026 su Rete 4), Lope (Enrique Fortun) chiederà a Cristobal che Santos venga punito per il furto delle ricette. Martina, invece, saluterà Jacobo, in partenza dalla tenuta per raggiungere i genitori.

Lope denuncia Santos per il furto delle ricette

Le anticipazioni rivelano che Maria deciderà di confessare a Carlo di essere incinta. Ma la domestica faticherà moltissimo a dire la verità al ragazzo, che non immaginerà minimamente di essere in procinto di diventare padre di un bambino.

La giovane criticherà, inoltre, Padre Samuel per la sua profonda sfiducia nei confronti di Carlo. Il prelato informerà Maria di agire in questo modo solo per proteggerla.

Intanto, Petra rivelerà a Vera e a Lope di aver scoperto chi si nasconde dietro il nome Madame Cocotte. L'anziana donna confiderà alla coppia che Santos è il ladro di ricette dopo aver rifiutato dei soldi per ottenere il suo silenzio. Lope deciderà di affrontare il valletto, il quale negherà ogni accusa. Il cuoco non crederà alle parole del figlio di Ricardo e lo denuncerà a Cristobal, sicuro che possa impartirgli una giusta punizione.

Martina saluta Jacobo

Successivamente, Martina saluterà Jacobo, deciso ad andare a trovare i suoi genitori.

Il nobile crederà che la distanza tra lui e la fidanzata permetterà ad entrambi di chiarire i propri sentimenti e capire se proseguire il loro fidanzamento. Anche Martina penserà che sia la scelta più giusta per capire se continuare o meno la loro storia d'amore.

Adriano, invece, riceverà novità da parte dell'investigatore privato assoldato per indagare sulla scomparsa di Catalina (Carmen Asecas). Il ragazzo sarà all'oscuro che l'uomo è un impostore, reclutato da Leocadia per ingannarlo.

Curro ha impedito a Lorenzo di schiaffeggiare Jana

Nel frattempo, nelle scorse puntate de La Promessa, Curro ha evitato che Lorenzo schiaffeggiasse Jana che, poco prima, aveva avuto uno scontro con Cruz (Eva Martin).

La moglie di Manuel (Arturo Garcia Sancho) ha pregato suo fratello di non raccontare a suo marito cos'è accaduto con il capitano de La Mata.

Manuel, invece, ha proposto la vendita di un prezioso pianoforte per risollevare le sorti della tenuta in grave crisi economica. La decisione non è piaciuta a suo padre Alonso.

Ricardo e Ana si sono scambiati un bacio. Il maggiordomo ha accusato dei sensi di colpa nei confronti di Pia, colei che davvero ama. Santos ha pensato ad un ritorno di fiamma tra i suoi genitori ma è andato incontro ad una delusione. Infine, Padre Samuel e Maria sono stati accusati dal conte di Monteverde di aver rubato un prezioso vaso.