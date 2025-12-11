Gli spoiler delle puntate de La Promessa attualmente in onda in Spagna rivelano che Leocadia metterà in atto un piano per impedire ad Adriano di scoprire il nascondiglio di Catalina. Alonso, invece, lascerà la tenuta deciso a trovare un modo per aiutare Curro a impedire le nozze tra Ángela e Lorenzo.

Leocadia inganna Adriano grazie a un finto detective

Leocadia sarà in difficoltà dopo che Adriano chiedendogli di trovargli qualcuno per ritrovare Catalina, fuggita da tempo da La Promessa senza dargli una spiegazione. La dark lady raggiungerà Cristobal, chiedendogli di trovargli qualcuno che possa fingersi un investigatore privato in modo da ingannare Adriano.

Quest'ultimo rimarrà molto male quando l’impostore arriverà a La Promessa per dirgli di non avere notizie sul nascondiglio di Catalina.

Ma i problemi per Leocadia non saranno gli unici: dovrà impedire ad Alonso di convincerla a fermare le nozze tra Angela e Lorenzo. La dark lady continuerà a sostenere che Curro non possa dare la vita che si merita alla figlia. Allo stesso tempo, Angela e Curro continueranno a vedersi di nascosto. Pia si offrirà di fare da tramite tra i due ragazzi per passare i loro messaggi.

Alonso deciderà di partire per un viaggio

Alonso deciderà di partire per un viaggio di qualche giorno senza menzionare la sua destinazione. Il pubblico scoprirà che il marchese ha intenzione di trovare un modo per impedire il matrimonio di Lorenzo e Angela.

Allo stesso tempo, Curro apparirà molto sconcertato quando vedrà la figlia di Leocadia mostrarsi fredda di fronte alla sua situazione. Pia prometterà al ragazzo di parlare alla giovane per scoprire cosa ha che non va, consapevole che sta nascondendo i suoi veri sentimenti. Durante l'incontro, Angela fingerà un'eccessiva compostezza che farà capire alla domestica che cela il suo grande dolore per non far preoccupare Curro.

Jana ha accusato Cruz di aver ucciso Tomas

Negli ultimi appuntamenti de La Promessa già andati in onda, Jana ha incontrato Cruz, accusandola di aver posto fine alla vita di sua madre Dolores e di Tomas. La marchesa ha negato ogni accusa, incolpando Leocadia di aver ucciso il fratello di Manuel.

Maria e Padre Samuel, invece, hanno ricevuto da Catalina l'ordine di vendere un vaso prezioso per ricavare dei soldi per sfamare la servitù e i poveri del rifugio. Il conte di Monteverde è rimasto sconvolto quando ha visto la cameriera e il sacerdote proporgli un oggetto di così grande valore. Il nobile ha deciso di denunciare i due alla guardia civile, credendo che fossero dei ladri.