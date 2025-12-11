La trama del nuovo episodio de La notte nel cuore, in onda il 16 dicembre in prima visione su Canale 5, racconta che Melek rimarrà senza parole quando sorprenderà suo marito Cihan insieme a Perihan nel bagno dell’hotel dove si sta svolgendo la festa per il matrimonio di Nuh e Sevilay. La famiglia Sansalan invece non saprà se accettare l'eredità di Samet a causa dei suoi debiti.

Melek sorprende suo marito insieme a Perihan in bagno

Le anticipazioni rivelano che Nuh verrà dimesso dall'ospedale dopo essere stato sottoposto a un delicato intervento al cervello.

Il ragazzo potrà vivere il suo amore con Sevilay. Tahsin e Sumru proporranno alla coppia, insieme a Cihan, Melek e Harika, di andare a vivere a Villa Sansalan. Turkan, invece, rimarrà con Bunyamin ed Esat. Proprio quest'ultimo avrà alcuni problemi con Esma, che non vorrà perdonarlo dopo averla rapita con la complicità di sua zia.

Durante il matrimonio tra Nuh e Sevilay, Tahsin chiederà a Sumru di diventare sua moglie. Perihan, sempre durante la festa, proverà a riconquistare il cuore di Cihan attirandolo in bagno per risvegliare la passione di un tempo. Melek sopraggiungerà improvvisamente sul posto, sorprendendo i due insieme. La ragazza fuggirà in evidente prostrazione. Harika, arrabbiata, deciderà di affrontare Perihan, facendo in modo di allontanarla dalla cerimonia.

Allo stesso tempo, Cihan cercherà di spiegare a Melek che ha frainteso la situazione, ma lei non crederà alla sua versione.

La famiglia Sansalan non sa se accettare l'eredità di Samet

Successivamente, Hikmet pretenderà i soldi di Esat, arrivando a minacciarlo dopo aver umiliato Sevilay.

Infine, la famiglia Sansalan scoprirà che Samet ha lasciato 60 milioni di debiti alla sua morte e per questo decideranno di rinunciare all’eredità per non sborsare 12 milioni a testa.

Perihan ha deciso di aprire un'agenzia di viaggi in Cappadocia

Nelle ultime puntate de La notte nel cuore andate in onda a inizio dicembre su Canale 5, Perihan ha deciso di aprire un'agenzia di viaggi in Cappadocia. Nuh, invece, è entrato in sala operatoria per la rimozione del tumore al cervello.

Il chirurgo ha confermato l’esito positivo dell’operazione, con grande sollievo dei familiari che lo attendevano fuori dalla sala operatoria.

A casa Sansalan, Canan e Turkan hanno avuto un violento litigio. La domestica ha rifiutato di andarsene quando Bunyamin le ha offerto 100.000 lire. Turkan ha scoperto poco dopo che Canan ha perso 500.000 dollari a causa di un raggiro di Halil e per questo ha scelto di ricattarla.

Infine, Nuh ha riaperto gli occhi per la commozione dei suoi cari.