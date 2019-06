La concorrente più discussa di questa sedicesima edizione del Grande Fratello è, sicuramente, Francesca De Andrè. La ragazza è stata una tra le concorrenti più esuberanti di questo Reality Show. La sua forte personalità e le dinamiche familiari di cui, purtroppo, non ha potuto parlare in casa, l'hanno portata ad essere una persona un po' aggressiva. I telespettatori, infatti, hanno più volte chiesto alla produzione del reality di prendere dei provvedimenti in merito.

Una tra le ultime richieste del pubblico è stata quella inerente la squalifica della De Andrè per aver pronunciato una bestemmia. Dopo la diffusione di tale scoop, Mediaset ha provveduto immediatamente a fare le indagini del caso ed ha preso una decisione molto importante. Attraverso un comunicato ufficiale, l'azienda ha fatto sapere che non sarà disposta nessuna squalifica per la concorrente dal momento che non c'è stata nessuna bestemmia.

Francesca De Andrè: personaggio controverso in questa sedicesima edizione del GF

L'irruenza di Francesca De Andrè è un suo tratto distintivo.

GF 16, Francesca De Andrè a rischio squalifica: la decisione di Mediaset

Sin dall'inizio, infatti, la ragazza ha mostrato la sua forte personalità. Molte volte si è resa protagonista di accesi diverbi con Mila Suarez al punto da essere attaccata anche per aver praticato bullismo nel corso della sua esperienza. Successivamente, la De Andrè si è pesantemente scontrata con Martina ed, infine, anche con il suo flirt Gennaro. I due hanno avuto una discussione davvero molto forte qualche giorno fa, la quale sembrava avesse logorato definitivamente il loro rapporto. Ad ogni modo, non è stato affatto così. I due ragazzi, infatti, si sono chiariti e adesso sembrano più uniti e appassionati che mai.

In ogni caso, in questi giorni, un altro scoop ha aleggiato sul capo di Francesca. Molti telespettatori, infatti, avevano affermato che la ragazza avesse bestemmiato.

Mediaset fa le sue indagini e poi delibera: 'Nessuna bestemmia'

Una volta presa in carico la richiesta, Mediaset ha provveduto a fare i dovuti controlli del caso. Dopo aver effettuato tutte le indagini necessarie, infatti, l'azienda ha comunicato la sua decisione. Mediaset ha deciso di non squalificare Francesca De Andrè, dal momento che attraverso le analisi dei filmati non è trapelata nessuna bestemmia.

A quanto pare, dunque, la ragazza può continuare a trascorrere serenamente questi ultimi giorni all'interno della casa pià spiata d'Italia. Ricordiamo, infatti, che lunedì prossimo andrà in onda la puntata finale di questa sedicesima edizione del reality show e scopriremo chi tra i vari concorrenti ancora in gara si aggiudicherà la vittoria e il conseguente montepremi.