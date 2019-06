Un posto al sole continua ad essere una delle soap opera più amate e apprezzate dai telespettatori. Le anticipazioni degli appuntamenti che partono da lunedì 17 fino a venerdì 21 giugno in onda alle ore 20:45 rivelano che Michele finirà per essere ostaggio di Mimmo. Il giornalista si renderà conto di quanto lo studente del professor Scaglioni sia una persona fragile e in preda allo spavento dopo la rapina avvenuta al bar Vulcano. Il padre di Rossella vuole aiutare il giovane uomo a riprendersi mettendo la polizia al corrente dei suoi errori, ma non sarà un'impresa facile farlo costituire.

La signora Giordano, invece, sarà stanca del lavoro alle imprese Viscardi per via del ruolo ricoperto dove è costretta a seguire le direttive di Alberto in quanto amministratore delegato. Un altro capitolo riguarda la famiglia Del Bue: Guido e Vittorio (Amato D'Auria) decideranno di mettere la 'testa a posto' nella speranza di trovare la stabilità nei rapporti sentimentali. Una situazione differente sarà attraversata da Assunta che finirà per essere vittima di un equivoco e si sentirà stanca di sopportare la solitudine.

Alex pronta per il trasferimento a palazzo Palladini dove viene accolta a braccia aperte

Diego (Francesco Vitiello) con il passare del tempo si dirà sicuro della relazione tra Beatrice ed Eugenio (Paolo Romano) ed avrà intenzione di dimostrare questa presunta verità. Il figlio di Raffaele potrebbe aver frainteso la questione, ma non vuole pensare alla possibilità di rinunciare alla relazione con la Lucenti. Andrea e Arianna decideranno di mettere il passato alle spalle ritrovando l'armonia nel rapporto di coppia e dicendosi pronti per fare un passo importante.

Alex si trasferirà alla terrazza e verrà accolta nel migliore dei modi dai coinquilini. ma dovrà fare i conti con le reazioni della sorella. Mia non riuscirà ad accettare il distacco da Alessandra e si presenterà a palazzo Palladini.

Leonardo arriva a Napoli per riportare la barca di Tommaso

Un ulteriore e non meno importante capitolo riguarda il personaggio di Leonardo. Quest'ultimo verrà a Napoli dal dottor Ferri in quanto riporterà la barca di Tommaso.

Arriverà il momento dei saluti con la presenza di Roberto, Filippo e Serena che dovranno fare i conti con lo strano comportamento di Leonardo. Quest'ultimo nasconderà un segreto vicino a emergere. Nel frattempo Niko compirà una serie di tentativi per capire la verità in merito alla vita sentimentale di Beatrice. Infine il figlio di Renato inviterà la collega a riflettere riguardo ai rischi derivanti dalla relazione con una persona sposata.