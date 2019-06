Le riprese di Temptation Island sono già iniziate in Sardegna, nello splendido resort di Santa Margherita di Pula. Sei coppie di fidanzati e fidanzate metteranno la prova il loro amore per capire se ci potranno essere i presupposti per un lungo futuro insieme. Per farlo, dovranno convivere per alcune settimane con alcuni ragazze e ragazze single che avranno il compito di tentarli, causando inevitabilmente litigi e gelosie. I nomi delle sei coppie in questione sono già stati annunciati dai canali ufficiali del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia mentre ancora restano dei dubbi sulla data dell'esordio su Canale 5.

Se in un primo essa sembrava essere il 17 giugno, i palinsesti ufficiali della prossima settimana continuano a non segnalare la trasmissione prodotta da Maria De Filippi.

Spostata la data d'esordio di Temptation Island

Fino a qualche giorno sembravano non esserci dubbi in merito alla data di esordio di Temptation Island in prima serata su Canale 5. Considerando la conclusione del Grande Fratello 16, che chiuderà ufficialmente i battenti oggi 10 giugno, il docu-reality avrebbe dovuto sostituire proprio la trasmissione di Barbara d'Urso, prendendone il posto a partire dal 17 giugno.

Anticipazioni Temptation Island: slitta la data d'esordio

Ma, salvo nuove clamorose sorprese, così non sarà. Nei palinsesti ufficiali forniti da Publitalia, non c'è traccia del Reality Show nel periodo compreso dal 16 al 22 giugno. E per quanto riguarda la programmazione del 17 giugno, in tale data è presente il film intitolato "La scuola più bella del mondo". Sebbene Mediaset ci abbia abituato in passato a diverse variazioni dell'ultimo momento, lo slittamento di Temptation Island appare certo, mentre restano diversi punti interrogativi riguardo la sua nuova data d'esordio. La più probabile appare quella del lunedì successivo, il 24 giugno.

Le sei coppie ufficiali

Se sulla prima puntata di Temptation Island ci sono ancora diversi punti interrogativi, i dubbi sono stati tolti in merito alle sei coppie che si metteranno alla prova in Sardegna. I protagonisti saranno Nunzia e Arcangelo, Massimo e Ilaria, Sabrina e Nicola, Katia e Vittorio, Jessica e Andrea ai quali si aggiungeranno anche David Scarantino e Cristina Incorvaia, ex volti noti del Trono Over di Uomini e donne. Questi ultimi hanno deciso di partecipare al docu-reality per capire se davvero potranno esserci i presupposti per formare una famiglia insieme.

La dama, in particolare, si è detta spaventata per le discussioni che caratterizzano il rapporto e che spesso hanno inizio per motivi futili. Lui invece sogna di costruire la classica "famiglia del Mulino Bianco" e vuole capire se davvero Cristina sia la persona giusta per farlo.