Le anticipazioni delle puntate spagnole di Una vita riservano entusiasmanti curiosità che interessano ai milioni di fan della serie televisiva. Nelle puntate spagnole della telenovela, Paquito avrà un nuovo lavoro e verrà impiegato come vigilante notturno a Calle Acacias. In seguito l'uomo farà amicizia con Flora, con la quale instaurerà sin da subito una bella e profonda intesa. Quest'ultima comincerà a credere sempre di più che l'uomo nutra dei sentimenti romantici verso di lei.

Pubblicità

Pubblicità

Frattanto Flora penserà di dare una possibilità all'ipotetica storia amorosa con Paquito. L'uomo, però, non avrà alcun desiderio di immischiarsi tra Flora e suo marito Iñigo, poiché è all'oscuro della verità. Successivamente Paquito organizzerà una particolare sorpresa appositamente per la coppia. Successivamente a Calle Acacias arriverà un uomo, Peña, il quale si scoprirà essere il vero Iñigo Cervera: questo comporterà diversi imprevisti per il falso Iñigo e sua sorella Flora. Di seguito le altre anticipazioni delle puntate della famosa serie iberica.

Una Vita anticipazioni spagnole: a Calle Acacias arriva il vero Iñigo Cervera

Iñigo e Flora si scambiano un bacio

Nelle prossime puntate di Una Vita, Paquito darà un appuntamento a Flora, ma al posto suo ci sarà Iñigo ad aspettarla. Poi Paquito chiederà alla coppia di scambiarsi un romantico bacio. Nel contempo, Iñigo e Flora, che in realtà sono fratello e sorella, saranno notevolmente a disagio, ma dovranno ugualmente ubbidire all'uomo, onde evitare di destare strani sospetti: pertanto si scambieranno un insolito e semplice bacio 'a stampo'. In seguito Paquito avrà dei sospetti sulla coppia, ma non vorrà assillarli troppo e andrà via.

Pubblicità

Peña arriva a Calle Acacias

A calle Acacias arriverà Peña, interpretato dall'attore Adrian Castiñeiras: successivamente si scoprirà che l'uomo in realtà è il vero Iñigo Cervera. Nel frattempo, il finto Iñigo sarà sconvolto e parecchio preoccupato per l'arrivo improvviso dell'uomo e penserà subito di vendere la pasticceria a Facundo, per poter fuggire con il denaro ricavato dalla stessa. Successivamente Iñigo racconterà a sua sorella Flora le sue vere intenzioni, ma la donna scarterà immediatamente la scelta troppo avventata e sconsiderata del fratello e cercherà di fargli cambiare idea.

Dove guardare le puntate italiane in streaming di Una Vita

Nell'attesa che vadano in onda le nuove puntate di Una Vita, si ricorda che è possibile guardare tutti gli episodi già trasmessi in televisione grazie al sito dedicato ''MediasetPlay''. Inoltre nella piattaforma sono presenti alcuni video riguardanti le varie anticipazioni e le trame delle future puntate italiane della nota soap opera.