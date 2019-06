A pochi giorni di distanza dalla scelta di Giulia Cavaglià a Uomini e donne, un personaggio molto popolare sui social network ha deciso di esporsi per mettere tutto in discussione. L'influencer Deianira Marzano ha usato Instagram per riportare un gossip che starebbe circolando in rete da qualche tempo: la tronista e Manuel Galiano avrebbero preso in giro tutti fingendo di non conoscersi.

Deianira contro Giulia e Manuel: 'Business'

È un vero e proprio fulmine a ciel sereno la notizia che ha lanciato Deianira Marzano su Instagram nelle scorse ore.

L'influencer, infatti, ha insinuato che Giulia Cavaglià e Manuel Galiano fossero d'accordo da tempo e che la scelta a Uomini e Donne è stata organizzata per fare soldi.

L'attacco che la donna ha fatto sui social network alla neo coppia è molto forte. Dopo aver precisato che l'ex corteggiatore l'ha bloccata perché avrebbe paura di alcune sue rivelazioni, l'ex protagonista dell'Isola dei Famosi ha informato i suoi tanti followers di un qualcosa di cui molta gente sarebbe al corrente.

La napoletana, dunque, sostiene che la tronista e il ragazzo che ha scelto un paio di giorni fa davanti alle telecamere, si conoscerebbero da tanto e che lui sapeva benissimo che avrebbe avuto la meglio su Giulio Raselli.

"Manuel mi ha bloccata, ma non sono l'unica a dire che tu e Giulietta vi siete organizzati. Lo sta dicendo tutta Italia che l'avete fatto solo per soldi", ha tuonato la Marzano sul suo profilo.

Rivolgendosi direttamente al giovane, Deianira ha poi aggiunto: "Lo sapevi dall'inizio che ti avrebbe scelto.

Siete due bugiardi. Lo dico e lo ridico, perché le cose vere voi non le volete sentire".

"Mi sono arrivati migliaia di messaggi di persone che la pensano così", ha detto ancora l'influencer ai piccioncini.

Prima di concludere il suo sfogo virtuale, la partenopea ha giustificato con la parola "business" le tante bugie che avrebbero raccontato Giulia e Manuel a U&D.

"Siete falsi come la carta igienica da un velo. Non ci fate sognare con questa storia d'amore".

Alessio e Angela si conoscevano? La Mennoia smentisce

Giulia Cavaglià e Manuel Galiano non sono gli unici protagonisti di Uomini e Donne che ultimamente sono stati accusati di aver preso in giro tutti. Due giorni dopo la scelta di Angela Nasti, infatti, sul web è circolato un gossip secondo il quale lei ed Alessio Campoli si conoscerebbero da tempo.

Il fatto che i due ragazzi abbiano un tatuaggio identico nello stesso punto del braccio, che il romano abbia messo dei "mi piace" su Instagram alla tronista nel 2015 e l'esistenza di un amico in comune, ha portato tanti a pensare che ci potesse essere qualcosa di non detto sul loro rapporto.

A frenare immediatamente queste voci, è stata Raffaella Mennoia poco tempo fa: la redattrice del dating-show, infatti, ha smentito categoricamente che i due giovani fossero in contatto prima del loro approdo in trasmissione e ha definito gli indizi che sono circolati sul web come delle semplici coincidenze.