Stasera su Sky Uno andrà in onda il quinto appuntamento della seconda stagione di 4 Hotel, lo show dedicato al mondo dell'albergazione e condotto dallo chef stellato Bruno Barbieri.

Dopo aver visto, settimana scorsa, la città di Roma protagonista, la sfida di stasera si terrà nella meravigliosa Valtellina, precisamente nelle località di Bormio e Livigno; qui quattro albergatori si contenderanno la vittoria e il premio da cinquemila euro, che dovrà essere investito per apportare migliorie nella propria attività.

I concorrenti di 4 Hotel - Valtellina

Prepariamoci alla puntata di stasera conoscendo i quattro sfidanti: la prima si chiama Franca ed è la proprietaria del Sottovento Luxury Hospitality. Comasca di nascita, ha deciso di mettere sù un hotel dallo stile elegante, ma allo stesso tempo moderno.

Il secondo concorrente si chiama Fabio ed è a capo dell'Hotel Lac Salin SPA & Mountain. La sua attività offre servizi abbastanza particolare, infatti permette agli ospiti di soggiornare in un igloo fatto di ghiaccio e neve.

Il terzo sfidante è Mauro ed è il proprietario del Baita Montana. Il suo hotel è stato restaurato recentemente e garantisce ai suoi ospiti un soggiorno di alta qualità.

L'ultimo hotel in sfida è quello di Dario: l'Hotel Spol. Il suo stile unisce la tradizione all'innovazione e come per l'hotel di Mauro, anche questo ha subito una recente ristrutturazione.

Questi sono i quattro partecipanti della puntata odierna di 4 Hotel, per scoprire il vincitore seguite insieme a noi lo show, a partire dalle 21.15.