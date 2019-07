Continueranno ad arricchirsi di colpi di scena inaspettati, le prossime puntate italiane della telenovela “Una vita”. Al centro delle trame ci sarà ancora una volta la sparizione del piccolo Moises. Finalmente Blanca Dicenta sarà ad un passo dallo scoprire che fine ha fatto il suo bambino. Il detective Riera pur avendo rischiato la vita per consentire alla figlia di Ursula e a Diego Alday di ritrovare il loro piccolo erede, gli dimostrerà ancora una volta che il pargoletto è ancora vivo.

La moglie di Samuel verrà a conoscenza che la creatura che ha messo al mondo si trova insieme ad un pericoloso criminale chiamato Munoz, colui che ha attaccato lei e il cognato quando stavano per abbandonare Acacias 38 per rifarsi una nuova vita altrove. Blanca inizierà a temere il peggio, quando penserà a ciò che potrebbe accadere a Moises.

Diego e Blanca alla ricerca del figlio, Riera viene ferito per ordine di Ursula

Le anticipazioni degli episodi che i telespettatori vedranno sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, dicono che il detective Riera e la domestica Carmen faranno di tutto per aiutare Blanca e Diego e ricongiungersi con il loro bambino rapito da Ursula dopo essere nato.

L’investigatore dopo aver condotto delle ricerche, farà sapere al fratello di Samuel che suo figlio dopo essere stato accudito in un orfanotrofio gestito dalle suore, è stato affidato alle cure del dottor Pallero, una vecchia conoscenza della Dicenta. A quel punto Riera metterà piede nel paese in cui vive il medico, ma purtroppo non arriverà in tempo a far luce sull'intricata faccenda, poiché apprenderà che l’uomo è morto per mano di alcuni banditi.

Inoltre il detective non potrà dare ulteriori piste a Blanca e Diego, poiché nessuno dei residenti della zona in cui si trovava Moises con il defunto medico, gli saprà dire dove si trovi il bambino. Purtroppo Riera correrà un grosso rischio, visto che verrà ferito gravemente al petto da un uomo ingaggiato da Ursula per ucciderlo. L’investigatore privato farà ritorno ad Acacias 38, e riuscirà a sopravvivere grazie alle cure di Carmen e Blanca.

Samuel viene arrestato, Blanca preoccupata per Moises

Successivamente Diego farà una sconcertante scoperta, perché sempre più deciso a scoprire qual è il nascondiglio del frutto del suo sangue, si recherà in un’abitazione con la speranza di riabbracciarlo, mentre invece troverà il cadavere del padre Jaime.

Il maggiore degli Alday farà arrestare subito suo fratello Samuel dopo aver ritrovato vicino al corpo senza vita del genitore il suo fermacarte. Blanca per non stressare ulteriormente il cognato, si presenterà ad un appuntamento di Riera da sola. Quest'ultimo comunicherà alla Dicenta Junior che il suo bambino è finito nelle mani di Munoz, un malvivente che di solito si serve dell'aiuto del figlio per assaltare e derubare coloro che viaggiano. Blanca dopo aver riunito tutti i tasselli, non farà fatica a capire che l’uomo che ha la custodia del suo erede è colui che ha aggredito lei e Diego proprio quando erano sul punto di lasciare il quartiere iberico con il consenso di Samuel.

La figlia di Ursula entrerà per l’ennesima volta in crisi, perché avrà il timore che Munoz potrebbe fare del male alla sua creatura, ma purtroppo Riera non potrà darle nessun nuovo indizio per aiutarla.