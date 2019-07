Eros Ramazzotti ha rotto il silenzio smentendo i vari Gossip che circolano sulla fine del suo matrimonio con la bellissima Marica Pellegrinelli, accusata di averlo tradito con un altro uomo. Il cantante ha spiegato su Instagram che è rimasto molto ferito dalla situazione ed ha difeso a spada tratta la sua ex moglie, dicendo che le cose sono andate diversamente rispetto a come è stato raccontato dai vari siti. Inoltre, l'artista ha consigliato ai fan di diffondere un messaggio di serenità e d'amore, ascoltando la sua musica.

Eros sulla fine del suo matrimonio: 'Una cosa che si trascinava da tempo'

"Ciao ragazzi, sono venuto a sapere cose non molto piacevoli sul conto di Marica in questi ultimi giorni" ha esordito Eros Ramazzotti con un video su Instagram. "Volevo riferirvi che non è assolutamente come credete. E' una situazione che si trascinava da diverso tempo e abbiamo deciso di dividerci. Quindi, ciò che ho letto non corrisponde assolutamente alla verità.

Marica è una donna meravigliosa e un'ottima madre. Non è un'arrivista come qualcuno l'ha definita e né tutte le porcherie che ho letto. Chi vuole ascolti la mia musica e il resto lasciatelo ai pettegolezzi di basso livello" ha chiosato Eros tirando le orecchie ai vari siti di gossip. Questo è il primo intervento del cantante sulla separazione, dopo aver annunciato ufficialmente la fine della sua storia d'amore con Marica chiedendo ai fan di rispettare il loro momento di privacy per la serenità dei loro due figli Raffaella Maria e Gabrio Tullio.

Molto probabilmente, dopo tale filmato, è difficile che il cantante torni a esprimersi sulla questione, anche perché è sempre stato molto geloso della sua vita privata.

Il pettegolezzo su Marica Pellegrinelli e Charley Vezza

Nonostante i due ex coniugi abbiano chiesto riservatezza sulla questione rottura, in questa settimana sono aumentati i gossip sui motivi che li hanno portati a separarsi. Il settimanale Oggi ha parlato di una presunta relazione già avviata tra Marica Pellegrinelli ed il giovane imprenditore Charley Vezza, proprietario del noto brand d'arredamento Gufram.

Ma non si tratterebbe di un tradimento, di bugie e di cose non confessate tra i due, in quanto la rivista ha precisato che Marica avrebbe chiarito fin dal primo momento con Ramazzotti la sua forte attrazione per un altro uomo. Insomma, a quanto pare la situazione sembra serena e Marica avrebbe deciso di trasferirsi con i suoi due figli in un appartamento a Milano. Dunque, gli haters possono farsene una ragione in quanto l'amore e il rispetto tra i due sono rimasti immutati, nonostante tutto.