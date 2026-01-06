Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Pia raggiungerà il cimitero dove profanerà la tomba di Jana. La domestica scoprirà così che la moglie di Manuel era stata avvelenata prima della sua morte.

Curro crede che Jana sia stata avvelenata

Curro coinvolgerà Pia nelle indagini sulla morte della sorella Jana, presumibilmente uccisa da Cruz. Il valletto dirà alla domestica di credere che la congiunta sia stata avvelenata poiché si era ripresa grazie alle cure del dottor Gamarra, a sua volta deceduto in uno strano incidente automobilistico.

Curro confiderà a Pia di aver intenzione di profanare la tomba di Jana per vedere se ci sono alcune macchie scure sul suo corpo riconducibili ad alcune sostanze velenose dopo aver letto alcuni gialli di Sherlock Holmes. La domestica rimarrà sconvolta dall'idea del fratellastro di Manuel, non volendo andare incontro a grattacapi giudiziari.

Pia scava nella tomba di Jana

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Pia cercherà di scoraggiare Curro a non procedere nel suo piano. Allo stesso tempo, la donna inizierà a sospettare che il vero assassino di Jana si nasconda ancora all'interno de La Promessa. Pia, a questo punto, raggiungerà il cimitero e scaverà nella tomba della ragazza dove noterà delle strane macchie blu sul suo povero corpo.

La donna correrà immediatamente da Curro per dirgli che le sue supposizioni su Jana sono esatte. I due complici decideranno di portare avanti le indagini sebbene molto rischiose. I sospetti di Pia e Curro ricadranno su Lorenzo, avendo avuto una discussione con la ragazza poco prima dell'aggressione fatale all'interno della sua camera da letto.

Maria ha avuto un brutto svenimento dopo un confronto con Petra

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio gennaio su Rete 4, Ricardo ha informato tutto il personale che Curro è diventato il valletto persone del capitano de La Mata. Per il giovane si è trattata di una nuova umiliazione dopo l'impossibilità d'incontrare Angela.

Quest'ultima ha cercato di vedere Curro prima di lasciare la tenuta.

Maria, invece, ha avuto un terribile svenimento dopo un duro confronto con Petra. Simona, a questo punto, ha accusato la governante di essere stata troppo dura con la collega. Teresa ha preso inaspettatamente le difese dell'ex suocera. Infine Candela ha confessato a Lope (Enrique Fortun) di aver visto il figlio di Simona nel rifugio gestito da Padre Samuel mentre Manuel (Arturo Garcia Sancho) ha dimostrato di non aver superato il lutto della morte della moglie Jana (Ana Garces).