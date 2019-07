Lunedì sera nel corso della nuova puntata di Temptation Island su Canale 5 c'è stato spazio per l'atteso confronto finale tra Jessica e Andrea, al termine del quale abbiamo visto che i due fidanzati hanno deciso di dirsi addio definitivamente. Una decisione in parte attesa, dato che all'interno del villaggio Jessica non ha mai nascosto il suo interesse nei confronti di Alessandro, il single tentatore che le ha rapito il cuore e che l'ha portata a mettere in completa discussione il suo rapporto con il fidanzato che ormai andava avanti da svariato tempo.

Al termine del falò Jessica e Andrea si sono sfogati con le telecamere di Temptation Island, come testimoniato dai video caricati su WittyTv.

La confessione di Jessica dopo l'addio con Andrea a Temptation

Nel dettaglio, per chi non avesse seguito la puntata di Temptation Island in tv, vi diciamo che Jessica e Andrea hanno preferito mettere la parola fine alla loro relazione sentimentale e come se non bastasse la ragazza è andata via dal villaggio delle tentazioni di Canale 5 in compagnia del tentatore Alessandro.

Il ragazzo napoletano ha accolto tra le sue braccia la bella Jessica e ha ammesso di essere disposto a volerla conoscere fuori dal contesto televisivo e quindi ad intraprendere una frequentazione con lei, lontani dagli occhi indiscreti delle telecamere.

Durante lo sfogo post falò finale, Jessica seppur in lacrime ha ammesso che non ha fatto altro che seguire il suo cuore e che nonostante tutto non si vergogna minimamente di quello che ha fatto e della decisione che ha preso.

'Non mi vergognerò mai', ha dichiarato la ragazza aggiungendo che con Andrea ormai non stavano più bene assieme e che non poteva accontentarsi, al di là di quello che succederà poi con il single Alessandro.

Andrea rivela: 'Io ero innamorato'

Andrea, invece, decisamente provato dall'addio con la sua fidanzata, non ha nascosto ancora una volta di essere innamorato di lei e quindi che provava un reale sentimento nei suoi confronti.

Ma questo non è bastato a scongiurare il peggio e il ragazzo ha ammesso di essersi infastidito molto quando al confronto finale, Jessica sorrideva nel momento in cui guardava i filmati delle sue esterne con il tentatore.

Insomma l'addio tra Jessica e Andrea sembrava inevitabile e alla fine è andata proprio così. Ma cosa succederà a questo punto tra Jessica e Alessandro? Sono in molti a chiedersi se la love story tra i due va avanti oppure no e al momento non ci sono ancora notizie ufficiali, dato che tutti i protagonisti di Temptation Island devono, per contratto, mantenere il segreto su quelle che sono le novità post uscita dal villaggio delle tentazioni di Canale 5.