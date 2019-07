La sesta edizione di Temptation Island è terminata ieri sera con la puntata speciale del programma, durante la quale vengono mostrate le interviste alle sei coppie protagoniste, realizzate dopo un mese dai falò di confronto. Cinque delle sei coppie hanno deciso di lasciarsi, ma dopo un mese la situazione non è rimasta identica per tutti: Arcangelo e Nunzia, Vittorio e Katia, Jessica e Andrea non si sono rivisti né rimessi insieme, confermando la decisione presa al falò; David e Cristina si sono lasciati la stessa sera che sono usciti insieme dal programma; mentre Nicola e Sabrina sono tornati insieme.

L'ultima coppia che viene mostrata è quella formata da Massimo e Ilaria. La coppia dopo aver lasciato il falò di confronto separatamente è stata intervistata per capire i sentimenti provati durante il loro incontro avvenuto dopo ventuno giorni. Massimo si è detto stupito della decisione presa da Ilaria ed ha ammesso di non rimpiangere il percorso fatto nel villaggio dei fidanzati "Il problema sta dentro Ilaria, si è capito".

La Teolis si è detta sicura dell'amore che l'ex fidanzato prova per lei, ma non è invece sicura dei sentimenti che prova lei ed ammette che "Se gli ho detto di no, vuol dire che io non lo amo tanto quanto lui ama me".

Anche Ilaria e Massimo dopo un mese dalle riprese nei due villaggi sardi sono stati intervistati per sapere cos'è successo tra loro nel frattempo. La coppia è rimasta coerente rispetto alla decisione presa al falò e non è tornata insieme.

Massimo, intervistato da Filippo, ammette che le manca ancora Ilaria "Mi manca tutto di lei", ma non rimpiange nulla, rifarebbe tutto quello che ha fatto nel villaggio, perché tutto quello che ha fatto lo ha portato ad una risposta "Comunque sia nella mia testa e nel mio cuore ci stava Ilaria".

La coppia una volta uscita dal programma si è risentita e rivista: questo gli ha permesso di confrontarsi, ma la Teolis non riesce ancora né dirgli di amarlo né di non amarlo più.

Quando si sono visti invece Massimo le ha detto "Non mi far chiudere le porte del cuore, perché quando le chiudo poi le chiudo". Secondo il Colantoni i dubbi e l'incertezza di Ilaria sono dovuti anche dai suoi genitori, ma lui preferisce non andarci a parlare, perché vuole rispettare il volere della sua ormai ex ragazza.

Ilaria invece racconta che è stato bello tornare alla vita di tutti i giorni, anche se alcuni giorni è un po’ triste ripensando all'esperienza del villaggio.

Esperienza di cui cambierebbe il falò di confronto "Perché mi sono resa conto che gli ho puntato il dito tutto il tempo, dovevo ascoltarlo di più".

Anche la Teolis parla dell'incontro che c'è stato usciti dal programma col suo ormai ex fidanzato: "Quando ci siamo rivisti ci siamo finalmente tanto aperti e io l'ha finalmente ascoltato". La ragazza racconta anche che Massimo l'ha ricercata ma lei lo ha allontanato, perché non lo vuole più accanto a sé e che se mai un giorno dovessero tornare insieme, non pensa che i suoi genitori lo riaccetterebbero.

Si augura, poi, di poter trovare una persona da amare con tutta se stessa in un modo sano ed augura la stessa cosa a Massimo.

infine entrambi hanno ammesso di aver risentito i rispettivi single con cui hanno condiviso quest'esperienza - Javier ed Elena - ma sempre solo in amicizia.

Dove vedere la replica della puntata speciale

Chi si fosse perso la puntata speciale di Temptation Island può rivederla su Wittytv.it; mentre chi è appassionato del reality delle tentazioni dovrà aspettare poco più di un mese e mezzo per la messa in onda dell'edizione Vip del programma. A settembre infatti Canale 5 trasmetterà in prima serata la seconda edizione del programma che quest'anno sarà condotto da Alessia Marcuzzi - dopo che Simona Ventura (che ha condotto la prima edizione) è tornata in Rai.