Kate Middleton sarebbe ricorsa al baby botox per distendere la sua pelle. É quanto afferma un chirurgo plastico a proposito della duchessa di Cambridge, spesso presa di mira per le sue rughe anzitempo e l'aspetto lievemente invecchiato.

Sospetto di baby botox per Kate Middleton

In molti lo avevano notato, ma si erano limitati a ipotizzarlo sui vari forum e pagine Facebook o Instagram dedicate ai reali.

Adesso, il dottor Munir Somji ha fatto una dichiarazione sorprendente a proposito dei sospetti ritocchini sulla pelle della duchessa di Cambridge "La nostra Kate ama un po' di baby botox".

Un'affermazione particolarmente traumatica per i fan della duchessa e, a quanto pare, anche per il Palazzo Reale. Ecco come si sarebbe svolta la vicenda. Secondo il New York Post, il dottor Sonji é un chirurgo plastico e gestisce una clinica di bellezza che si trova in Harley Street a Londra.

Evidentemente colpito dalla nuova pelle che Kate ha sfoggiato durante gli ultimi eventi a cui ha presenziato, il suo occhio clinico avrebbe notato qualche novità. Che viene anche descritta tecnicamente nel post del chirurgo: "Notare la riduzione delle sottili linee sulla fronte". Ha poi aggiunto: "Inoltre, é scomparsa la depressione centrale sulla parte centrale della fronte, ma si nota l'elevazione della corda mediale proprio della fronte stessa".

Una valutazione tecnica espressa dal chirurgo plastico che ha fatto infuriare i fan e ha provocato la risposta immediata di Kensington Palace.

La risposta di Kensington Palace al chirurgo plastico sul baby botox di Kate Middleton

La foto del "before and after" mostrata dal chirurgo pare sia piaciuta poco ai reali. Nell'immagine, infatti, si nota Kate Middleton prima del presunto trattamento e Kate Middleton dopo il presunto baby botox. Nella foto a sinistra, l'espressione generale della duchessa appare stanca e la pelle segnata da rughe.

Nella foto a destra, si nota un'allure ringiovanita e la pelle levigata.

La questione delle rughe sulla pelle di Kate Middleton é molto presente sui forum dei royal fans inglesi e americani. Basta digitare su google la chiave "wrinkles skin kate middleton" per scoprire i tanti forum e articoli che parlano di questo problema che affliggerebbe la duchessa.

Il dettagliato giudizio clinico del dottor Samji, però, non è stato gradito da Kensington Palace, roccaforte dei reali britannici, che ha risposto ufficialmente.

La dichiarazione reale, infatti, non si è fatta attendere molto. Secondo il New York Times, il palazzo reale avrebbe bollato il sospetto del medico come "categoricamente non vero" seguito dalla considerazione che, a loro detta, il post del chirurgo sarebbe assolutamente falso.

Secondo i ben informati sulla beauty routine di Kate Middleton, la duchessa userebbe solo una crema al botulino e dell'olio di corallo per mantenere fresca la sua pelle.