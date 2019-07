Disavventura in vacanza per Sabrina Ghio, una delle ex troniste del programma dei sentimenti di Maria De Filippi, la quale non riuscì a coronare il suo sogno d'amore durante l'esperienza in televisione. In queste ore, però, la bella Sabrina è tornata al centro della ribalta per aver raccontato lo spiacevole episodio che le è accaduto qualche ora fa, quando in Sardegna si era presentata ad un ristorante per cenare con la sua bambina, ma ha dovuto fare i conti con il 'secco rifiuto' da parte del locale.

Il duro attacco di Sabrina Ghio contro un ristorante: 'Non dategli i vostri soldi'

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che l'ex tronista di Uomini e donne si è recata intorno alle 10 in questo ristorante con sua figlia Penelope di 6 anni, ma a quanto pare all'ingresso l'avrebbero cacciata perché proprio in compagnia della figlioletta.

La Ghio ha così raccontato su Instagram di essere stata mandata via perché in quel locale non accettavano bambini a cena.

Da qui la sfuriata di Sabrina, la quale sui social ha detto che è anche per questo motivo che le persone sceglierebbero Mykonos e altre località marittime piuttosto che la Sardegna. 'Non andate in quel posto', ha proseguito la Ghio nel suo attacco, anche se i ristoratori intervistati da FanPage hanno rigettato al mittente le accuse che sono state mosse dall'ex tronista di U&D.

Ma a proposito di ristoranti, questa non è l'unica polemica di oggi che riguarda un ex volto di Uomini e donne. A finire sotto accusa è stata anche l'ex corteggiatrice Valentina Pivati, nota al pubblico della trasmissione di Maria De Filippi per essere stata la ragazza che venne scelta da Mariano Catanzaro.

Valentina Pivati, ex di U&D, chiede una cena gratuita in un ristorante ma viene derisa

La bella Valentina, in queste ultime ore, è stata 'smascherata' dal proprietario di un noto ristorante siciliano, il quale ha pubblicato lo screenshot del messaggio che gli era stato recapitato da Valentina, dove gli chiedeva di poter essere ospite gratuitamente per una cena nel suo ristorante con il suo compagno.

L'ex protagonista di Uomini e donne chiedeva una cena gratis in cambio però di pubblicità, che avrebbe fatto al locale in questione sulla sua pagina Instagram, riferendo di essere diventata popolare sui social dopo l'esperienza a questo programma televisivo e quindi di poter svolgere l'attività dell'influencer. Peccato, però, che il proprietario di questo ristorante siciliano non abbia accolto la richiesta della Pivati e dopo averla rifiutata l'ha anche 'sbeffeggiata', rendendo tutto pubblico sui social e facendo in modo che la notizia diventasse virale e di dominio pubblico.