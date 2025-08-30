La nuova edizione di Uomini e donne debutterà su Canale 5 tra circa tre settimane, ma le registrazioni delle puntate sono già cominciate. Come ha anticipato Lorenzo Pugnaloni su Instagram, le prossime riprese avranno luogo lunedì 1 e martedì 2 settembre e in quei giorni quindi non mancheranno gli aggiornamenti sulle frequentazioni di Gemma Galgani e sul suo controverso rapporto con Tina Cipollari.

Il cast è già pronto a tornare in studio

Non è passata neppure una settimana dall'inizio delle registrazioni di Uomini e donne 2025/26, ma si sa già che a breve il cast tornerà in studio per partecipare ad altre due nuove puntate.

Come si legge sui social in queste ore, le prossime riprese del dating-show si svolgeranno lunedì 1 e martedì 2 settembre, quindi la redazione ha programmato un altro doppio appuntamento nonostante il ritorno del format su Canale 5 sia previsto per lunedì 22.

Leggendo le anticipazioni dell'esordio, si intuisce che Gemma sarà una delle protagoniste indiscusse della nuova stagione: Galgani, infatti, lo scorso 26 agosto ha dato il via alla sua 16^ edizione consecutiva nel cast della trasmissione che permette a giovani e non di trovare l'anima gemella.

Tensione con Tina per un nomignolo di troppo

Le anticipazioni che sono trapelate sulle prime due registrazioni stagionali di Uomini e donne, hanno svelato che Gemma ha cominciato con il piede giusto perché in studio sono arrivati due corteggiatori solo per lei.

La dama è uscita a cena con Pasquale, e nel corso della serata il cavaliere ha punzecchiato Tina attribuendole il nomignolo "panzerottina".

L'opinionista non ha apprezzato e se l'è presa sia con il pretendente di Galgani che con quest'ultima, dando il via alla prima vera lite dell'edizione 2025/26 del programma di Canale 5.

C'è da scommettere che i battibecchi tra i tre continueranno anche nelle prossime puntate, magari già in quelle che verranno registrate l'1 e il 2 settembre.

I fan aspettano la presentazione di altri tronisti

Lo scorso 26 agosto sono stati ufficializzati due tronisti del cast della nuova edizione di Uomini e donne, Flavio e Cristiana, ma i fan sono certi che non saranno gli unici.

Secondo rumor ancora tutti da confermare, infatti, nelle prossime registrazioni potrebbero essere presentati altri ragazzi che cercheranno l'amore seduti sulla poltrona rossa, e almeno uno di loro potrebbe aver partecipato all'ultima stagione di Temptation Island (secondo il web, la candidata numero uno sarebbe Sarah).

Da febbraio a maggio, però, c'è stato solamente Gianmarco Steri sul trono, quindi non sarebbe da escludere del tutto la possibilità che la redazione abbia deciso di puntare esclusivamente su Ubirti e su Anania per la prima parte della stagione.