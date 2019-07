Thomas Forrester è al centro delle vicende di Beautiful nelle puntate attualmente in onda in America. Il figlio di Ridge, infatti, deciderà di chiedere la mano di Hope Logan grazie all'aiuto di Douglas dopo essersi sbarazzato di Emma Barber e aver allontanato Liam Spencer da lei. Una proposta di nozze che non troverà l'approvazione di Brooke, la quale crederà che il ragazza stia nascondendo qualcosa.

Beautiful: Hope lascia Liam e si avvicina a Thomas

Le anticipazioni di Beautiful relative ai nuovi episodi in onda ad inizio luglio in America, si soffermano su Thomas, il quale metterà a punto un piano diabolico per riuscire a formare una famiglia con Hope.

Pubblicità

Pubblicità

Nel dettaglio, il Forrester approfitterà del legame sorto tra suo figlio Douglas e la Logan per avvicinarsi sempre di più a lei. Il bambino, infatti, soffrirà terribilmente per la perdita prematura di sua madre Caroline, perita in seguito ad una brutta malattia, mentre la figlia di Brooke non vedrà l'ora di coronare il suo sogno di madre dopo la perdita di Beth, avvenuta durante il drammatico parto sull'isola di Catalina. A tal proposito, Hope offrirà a Liam Spencer la possibilità di tornare ad abitare con Steffy e fare da padre alle loro bambine, Kally e Phoebe. Per questo motivo, la donna chiederà l'annullamento del matrimonio al figlio dell'editore.

Pubblicità

Il Forrester chiede la mano della Logan

Stando alle trame americane di Beautiful, in onda tra un anno circa in Italia, si apprende che Thomas sarà ossessionato dal desiderio di formare una famiglia con Hope, tanto da approfittarsi della dolcezza di suo figlio. Il Forrester, infatti, affiderà a Douglas un delicato compito. In particolare, il bambino dovrà consegnarle un bellissimo anello dopo averle fatto la proposta di nozze. Come abbiamo anticipato, il fratello di Steffy dimostrerà di essere disposto a tutto pur di avere la Logan tra le sue braccia, tanto da arrivare ad uccidere Emma e drogare Liam, approfittando di una festa, per farlo andare a letto con Steffy (Jacqueline MacInnes Wood).

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Brooke contro Ridge a causa di suo figlio

Dopo aver ricevuto la proposta di nozze, Hope apparirà molto titubante, tanto da prendere del tempo per pensare alla nuova vita. Nel frattempo Brooke (Katherine Kelly Lang) comincerà a preoccuparsi per l'instabilità di Thomas, tanto da temere per la sorte della figlia. Tuttavia, non sarà l'unica ad avere dei dubbi sul figlio dello stilista, in quanto Xander percepirà qualcosa che non va nel suo comportamento mentre la Logan continuerà a fidarsi ciecamente di lui.

Infine, Brooke ed il Forrester avranno una brutta discussione dopo la proposta di nozze fatta da suo figlio. L'ex moglie di Liam (Scott Clifton) accetterà di sposare il fratello di Steffy? Non ci resta che aspettare le nuove anticipazioni sulle vicende ambientate a Los Angeles.