Scontro a distanza sui social tra Valentina Vignali e Giorgia Crivello, le quali in queste ore si sono scambiati degli infuocati messaggi al vetriolo che non sono passati inosservati tra i fan. Per chi non lo sapesse le due influencer hanno avuto in comune lo stesso uomo: Stefano Laudoni, ex fidanzato della Vignali e attualmente impegnato sentimentalmente con la Crivello. Tutto è nato da un post con una didascalia provocatoria che ha pubblicato Valentina sui social: per molti sembrava una frecciatina alla nuova fidanzata del suo ex e da quel momento in poi è nata la catfight.

Lo scontro su Instagram tra Valentina Vignali e Giorgia Crivello

Nel dettaglio abbiamo visto che la Vignali ha postato una sua foto in costume da bagno, in piscina, con l'aggiunta della frase: 'La tua mer** scrausa fa 21 like'.

Da quel momento in poi è partito il putiferio social, perché in molti hanno pensato che quella frase fosse rivolta proprio alla Crivello, giovane influencer 'in erba', la quale non ha gli stessi numeri social che riesce a registrare la cestista ed ex protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello.

E così la Crivello ha prontamente risposto alla didascalia della Vignali che si ipotizzava fosse rivolta contro di lei, postando a sua volta una foto social e scrivendo: '21 like, ma intanto io a 21 centimetri glielo faccio arrivare'.

Un messaggio in questo caso 'piccante e malizioso', che ha spinto la Vignali a replicare dopo che in molti le avevano fatto notare l'attacco da parte della nuova fidanzata di Stefano Laudoni.

La bella Valentina ha dichiarato sui social che non conosce il motivo per il quale Giorgia Crivello parli male di lei sui social, quando in realtà lei non ha nulla contro la ragazza. 'Non si sa perché ha bisogno di insultarmi da mesi', ha proseguito su Instagram anche se tutto sommato ha ammesso che non le interessa.

La replica della Vignali alla Crivello: 'Stop gossip becero'

E poi ancora l'ex protagonista del Grande Fratello di Barbara D'Urso ci ha tenuto a precisare che quando posta delle foto con delle frasi su Instagram sono assolutamente causali e spesse volte utilizza frasi di rapper o canzoni che ascolta da anni. 'Se ha pensato che io volessi provocarla si è sbagliata alla stragrande', ha chiosato la Vignali che da questo momento in poi ha fatto sapere che non darà più importanza a quello che lei definisce un 'Gossip becero e spiccio'.

Tuttavia la Crivello non è rimasta in silenzio e dopo l'attacco della sua 'nemica', ha risposto dicendo che qualcuno pensa che 'siamo tutti ritardati', per poi lanciare la frecciatina finale a Valentina dove diceva che era giunto il momento che stesse al suo posto.

Insomma una catfight che ha infiammato i fan delle due influencer in questa calda estate. Ma sarà davvero finita così oppure dobbiamo aspettarci un secondo capitolo di questo scontro?

Vedremo come si evolverà la vicenda nel corso delle prossime ore e soprattutto se ci sarà una presa di posizione anche da parte di Laudoni, che con la sua ex Valentina non è rimasto proprio in buonissimi rapporti.