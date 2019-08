Wanda Nara, secondo quanto riportato dal settimanale "Chi", avrebbe sostenuto il provino per la conduzione di Amici Vip, ma sarebbe stata scartata. Nel frattempo, la moglie e agente del calciatore Icardi è stata riconfermata a Tiki Taka.

Al posto della 32enne argentina è stata scelta come padrona di casa del talent-show Michelle Hunziker. Invece, per quanto riguarda i concorrenti, stanno emergendo i primi nomi, tra i quali ci sarebbero Joe Bastianich, Pamela Camassa e Laura Torrisi.

Nel corso di questa nuova versione del programma, i volti noti del mondo dello spettacolo si cimenteranno in varie discipline artistiche.

La De Filippi lascerà il testimone a Michelle Hunziker

La prima puntata di Amici Vip vedrà al timone la sua storica conduttrice, ovvero Maria De Filippi. Quasi certamente la presentatrice lombarda avrà il compito di illustrare al pubblico il suo nuovo progetto, prima di lasciare le redini dello show tra le mani di Michelle Hunziker a partire dal secondo appuntamento. Le registrazioni dovrebbero partire da venerdì 20 settembre, mentre l'approdo in televisione è atteso ad autunno inoltrato.

Nel cast dei concorrenti quasi certamente ci sarà Joe Bastianich, noto imprenditore statunitense, nonché protagonista del celeberrimo MasterChef.

Stando a quanto riportato da Davide Maggio, sembra proprio che tra i concorrenti ce ne saranno alcuni che già conoscono molto bene il talent-show. Infatti dovrebbero esserci quattro ex partecipanti della versione tradizionale di Amici, ossia Annalisa Scarrone (seconda classificata nell'edizione 2010-11), Irama (vincitore della 17ª edizione) Alberto (trionfatore dell'edizione di quest'anno) e Giordana, anche lei reduce dalla stagione terminata pochi mesi fa.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Amici Di Maria

I quattro ex alunni saranno una sorta di anello di congiunzione tra versione classica e Vip, consentendo così al pubblico di abituarsi meglio a questo nuovo progetto televisivo. Tutti e quattro, infatti, dovrebbero partecipare alla trasmissione di Canale 5 solo per alcune puntate.

Altri due volti femminili potrebbero far parte del cast

Intanto si stanno facendo sempre più insistenti i rumors secondo cui alla prima edizione di Amici Vip prenderanno parte Pamela Camassa e Laura Torrisi, anche se ad oggi non sono ancora giunte notizie ufficiali.

La Camassa è la compagna di Filippo Bisciglia da 11 anni e non è nuova a performance artistiche televisive. La showgirl toscana, infatti, ha calcato il palco di Tale e Quale Show nel 2012, quando ha messo in mostra notevoli doti di imitatrice e cantante, qualità essenziali per concorrere nel nuovo show di Maria De Filippi.

Laura Torrisi, ex compagna del regista Leonardo Pieraccioni, ormai è una popolare attrice, e ancor prima è stata tra i protagonisti del Grande Fratello.

L'artista - di origini pratesi come la Camassa - avrebbe una voce invidiabile che le permetterebbe di partecipare senza troppi problemi ad Amici Vip

Alle registrazioni ormai manca meno di un mese, dunque non è da escludere che nei prossimi giorni possa finalmente arrivare l'elenco ufficiale del cast.