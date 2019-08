La macchina di Amici Vip si è ormai già messa in moto per la produzione del programma. Infatti cominciano a trapelare anche alcune informazioni circa i possibili concorrenti e i giurati che ne potrebbero fare parte. Sembra essere molto probabile il reclutamento della famose attrici Laura Torrisi e Pamela Camassa, mentre in giuria potrebbe tornare Platinette.

Amici Vip: Laura Torrisi e Pamela Camassa possibili future 'allieve'

Tra le novità più importanti del palinsesto autunnale di Canale 5, rientra la sfida lanciata da Maria De Filippi ai vertici Mediaset: realizzare una versione Vip del talent più famoso della televisione italiana, ovvero Amici.

Se la sfida si rivelerà vincente oppure no bisognerà attendere la messa in onda della trasmissione, ma le premesse sono decisamente buone, soprattutto per quanto riguarda i possibili concorrenti dello show.

Secondo TvBlog, infatti, la redazione starebbe pensando di reclutare due famose attrici: la prima potrebbe essere Laura Torrisi, ex compagna di Leonardo Pieraccioni; la seconda sarebbe l'attrice Pamela Camassa (compagna di Filippo Bisciglia), che potrebbe entrare nel cast della versione Vip di Amici, in quanto ha già dimostrato di possedere ottime doti canore e interpretative nella trasmissione Tale e Quale Show condotta da Carlo Conti.

Nel cast di Amici Vip anche quattro ex del talent amatissimi

Oltre a Laura Torrisi e Pamela Camassa nel cast della prima stagione Vip di Amici potrebbero arrivare altri nomi d'eccezione: secondo Davide Maggio si tratta di alcuni ex concorrenti del talent molto amati dal pubblico, in particolare si parla del tenore Alberto Urso, vincitore dell'ultima edizione, la cantautrice Giordana Angi (arrivata seconda dietro all'amico Alberto), Irama e infine Annalisa. Per quanto riguarda il loro ruolo, ancora non ci sono notizie certe: probabilmente la loro presenza non sarà fissa, né torneranno a vestire i panni di allievi della scuola.

I quattro ex allievi potrebbero, quindi, intervenire nelle vesti di ospiti speciali e rappresentare un potente elemento di attrazione per il pubblico da casa che li conosce e li ama.

Un'altra novità relativa ad Amici Vip è la possibile presenza della padrona di casa Maria De Filippi durante la prima puntata della trasmissione. Infatti la conduzione dovrebbe essere affidata a Michelle Hunziker, ma nella settimana di partenza del programma la conduttrice svizzera debutterà anche con Striscia La Notizia; quindi Antonio Ricci preferirebbe non far debuttare la Hunziker in due programmi differenti la stessa settimana.

Tra i giurati, invece, sembra essere quasi certo l'arrivo di Platinette: il suo sarebbe un ritorno al passato, poiché aveva già ricoperto questo ruolo nelle scorse edizioni del programma. Per quanto riguarda, invece, la data ufficiale della messa in onda del programma si sa ancora poco: è probabile che il talent possa iniziare il 23 settembre e la registrazione della prima puntata, secondo il portale Davide Maggio, dovrebbe avvenire il 20.