Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera tedesca "Tempesta D'amore", ambientata in un immaginario hotel di lusso della Baviera. Le trame di cui parleremo si riferiscono alle puntate che andranno in onda in Italia dal 26 al 31 agosto, ogni giorno su Rete 4 alle ore 19.55. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul matrimonio di Tobias e Boris, sui dubbi che Robert continuerà a nutrire nei confronti di Eva, sul ritorno al Furstenhof di Alicia e Viktor e sul delicato equilibrio su cui da un pò di tempo si basa la relazione amorosa fra Joshua e Annabelle.

Alicia e Viktor ritornano al Furstenhof

Le anticipazioni di "Tempesta D'amore" ci segnalano che Christoph cercherà di impedire a Werner di acquisire le azioni di Xenia. Michael si renderà conto che il suo smartphone è sparito e si convincerà che a rubarlo potrebbe essere stato Fabien senza sapere che in realtà è stata Xenia. Jessica chiederà a Tina di aiutarla a superare il secondo esame per acquisire il diploma professionale di estetista.

Annabelle e Joshua discuteranno animatamente a causa di Denise, ma poi finiranno per fare pace subito dopo. Christoph si arrabbierà moltissimo quando scoprirà che la prossima proprietaria delle azioni di Xenia potrebbe essere sua figlia Denise. Joshua rimarrà sconcertato nello scoprire che Annabelle, in realtà, non è la persona che lui credeva che fosse. Boris e Tobias decideranno di celebrare il loro matrimonio al Furstenhof, sfidando anche il parere contrario di Christoph Saalfeld.

Dopo aver deciso la location delle loro nozze, i due ragazzi riceveranno anche una bellissima sorpresa che li lascerà senza parole: il ritorno di Alicia e Viktor al Furstenhof. Hildegard perderà la sua collana nel corso della preparazione della torta nuziale di Boris e Tobias.

Le nozze di Tobias e Boris

Arriverà il giorno della celebrazione del matrimonio e tutto filerà liscio fino a quando Tobias non si presenterà in orario alla cerimonia di nozze.

Fra gli invitati al matrimonio ci sarà anche Denise che approfitterà dell'evento per vivere dei momenti magici con Joshua. Un'altra coppia che parteciperà alle nozze in qualità di ospiti sarà quella formata da Paul e Romy, che allieteranno la serata con la loro carica di positività. Annabelle cercherà di attirare l'attenzione di Christoph, finendo per mettersi nei guai. Robert origlierà una conversazione in cui Eva sta parlando di Christoph e si convincerà che la moglie possa avere una relazione con il suo nemico.

Dopo aver partecipato al matrimonio di Boris e Tobias, Alicia confesserà a Viktor di essere in attesa del loro primo figlio.