Gli spoiler relativi alle nuove puntate della famosa soap opera turca Bitter Sweet riguardano interessanti novità. Nelle prossime puntate, Hakan Onder interpretato dall'attore Necip Memili, rischierà di compromettere la serenità di Ferit e Nazli e progetterà un piano contro Asuman. In seguito Asuman cercherà di ottenere del denaro in modo "facile", utile a saldare un certo debito con l'ufficio dei pignoramenti.

Per tale ragione la donna accetterà di lavorare come cameriera durante una serata organizzata da Muzzafer. Quest'ultimo più tardi si ritroverà in casa da solo con Asuman e tenterà di molestarla improvvisamente.

Asuman commette un crimine

Nelle prossime puntate di Bitter Sweet, Deniz arriverà al momento giusto ed eviterà così che possa accadere qualcosa di grave alla sorella minore di Nazli. In seguito Muzzafer cercherà di contattare Asuman e poi la ricatterà, dicendole di avere in possesso delle foto e alcuni video compromettenti, nei quali la ragazza sarebbe nuda.

Così Muzzafer chiederà ad Asuman di incontrarsi quanto prima. Successivamente la donna si renderà conto che l'uomo non starà mentendo e accetterà subito la sua offerta. In seguito tra Asuman e Muzzafer ci sarà una brutta discussione, nella quale la giovane perderà la testa e sparerà improvvisamente un colpo di pistola verso l'uomo. Poi Asuman sarà notevolmente turbata e scapperà via senza accertarsi delle condizioni di salute di Muzzafer.

Muzzafer riesce a salvarsi

Hakan sarà parecchio soddisfatto e penserà di aver portato a termine il suo diabolico piano, poiché Muzzafer in realtà è un suo complice, dal primo momento d'accordo con l'uomo. In seguito Hakan riuscirà ad avere un video, nel quale si noterà bene Asuman che spara a Muzzafer. Quest'ultimo si salverà grazie all'arma che in realtà era caricata a salve. Successivamente Ferit e Nazli cercheranno un modo per essere sereni e per far funzionare al meglio la loro relazione.

Pertanto la coppia deciderà di allontanarsi da tutti per un po' di tempo. Nel frattempo Hakan si recherà al ristorante e cercherà di rimanere da solo con Nazli. Più tardi l'uomo mostrerà alla donna il video che riguarda Asuman. Poi Nazli sarà notevolmente disperata a causa della sorella e si renderà conto che Hakan vorrà farle una proposta per evitate di denunciare Asuman per 'tentato omicidio'. In seguito Hakan chiederà a Nazli di interrompere immediatamente il suo matrimonio con Ferit, se vuole che lui non denunci Asuman, poiché facendo in questo modo potrebbe riottenere anche l'affidamento di Bulut e le azioni della Pusula Holding.

Infine Nazli sarà assai divisa tra i sentimenti per Ferit e quelli per sua sorella Asuman.