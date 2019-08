Flavio Briatore sarebbe deciso a risposare Elisabetta Gregoraci a due anni dalla rottura ufficiale del loro matrimonio. A lanciare lo scoop è il settimanale Oggi che raccoglie anche la risposta della showgirl, di parere diverso da quello dell'ex marito.

Briatore risposerebbe la Gregoraci: lei frena

Secondo il magazine Oggi, Flavio Briatore sarebbe di nuovo innamorato. Un amore verace e ormai venuto alla luce del sole di Capri, in cui gli sguardi scambiati tra l'imprenditore e la sua fiamma sarebbero stati lapalissiani.

Il nuovo amore del big boss del Millionaire è, in realtà, una vecchia fiamma: Elisabetta Gregoraci. Dopo due anni dalla separazione tra i due e a pochi mesi dal divorzio, Briatore sarebbe intenzionato a ritornare sui suoi passi e riprendere in casa la sua ex moglie, madre del loro figlio Nathan Falco.

Una storia che potrebbe apparire contorta, ma che in realtà delinea un fil rouge amoroso piuttosto lineare: tra Briatore e la Gregoraci potrebbe essere rimasto qualcosa.

Lo conferma la complicità dei loro sguardi nelle loro ultime uscite estive insieme. E lo confermerebbe il feeling dimostrato ogni volta che, insieme, si trovano a festeggiare Nathan Falco.

Ma la Gregoraci taglia corto, contro ogni previsione, e dichiara apertamente: "Flavio dice di volermi risposare? Lo fa come battuta." E, dopo una lunga spiegazione sulla difficoltà della separazione sfociata nel divorzio, sentenzia: "Non tornerò col padre di mio figlio."

Flavio Briatore vorrebbe buttarsi in politica

L'estate che sta per finire è stata sicuramente densa di pensieri per Flavio Briatore.

Da un lato il ritorno di fiamma per Elisabetta Gregoraci, dall'altro il suo sguardo al Parlamento con l'ipotesi di scendere direttamente in Politica con un suo partito.

Intanto, il web si riempie di esternazioni di Briatore quando il suo "personaggio" non viene accontentato: prima il lamento online sulle tariffe aeree troppo care per la Sardegna, poi lo sfogo sui porti del Salento prendendo di punta quello di Gallipoli che avrebbe interdetto l'accesso al suo yacht.

Flavio Briatore sembra incontenibile quando le sue richieste non trovano accoglimento.

Eppure, in amore, arriva uno stop forte e chiaro da Elisabetta Gregoraci. Dopo 10 anni di matrimonio, la showgirl di origine calabrese sembra non avere dubbi: "È stato difficile scegliere di separarmi perché sono una donna cattolica" - dice lei, e aggiunge - "Provo molto rispetto per il papà di Nathan (...). Vogliamo entrambi farlo diventare un uomo di buon senso."

Ma per il resto pare non ci sia nulla da fare: la Gregoraci sembra non avere alcuna intenzione di tornare insieme a Briatore.

Bisogna vedere, a questo punto, lui come reagirà!