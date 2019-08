Nella settimana di ferragosto la soap opera 'Una vita' continua ad andare in onda sul piccolo schermo, a differenza di 'Bitter sweet-ingredienti d'amore' e 'Il segreto'. Le anticipazioni dell'appuntamento di venerdì 16 agosto svelano che continuerà il mistero intorno alla morte di Jaime, in quanto Samuel si dichiarerà innocente. Un fermacarte ha incastrato il giovane Alday ma quest'oggetto, ritenuto l'arma del delitto, si trovava già in casa nel periodo in cui ha soggiornato la religiosa Cristina Novoa. Si tratterà di un indizio importante, che darà una svolta alle indagini.

Samuel vuole dimostrare la verità e tornare in libertà

Liberto prenderà le difese del fratello di Diego e il più giovane degli Alday chiederà al Soler di recarsi nell'abitazione di Ursula, sicuro che ci siano delle prove importanti per sbloccare il caso. Samuel si dirà sicuro della presenza di una fotografia nella casa della Dicenta, dove si vede Cristina accanto al fermacarte. Samuel capirà che solo trovando quello scatto potrà dichiararsi innocente ed uscire di prigione. Intanto Ramon non vorrà accettare un compito che gli è stato chiesto di svolgere, dando una serie di scuse per dimostrare il proprio rammarico.

Liberto riesce a far uscire dal carcere Samuel

Esteban e Arturo si renderanno conto che Silvia è stata rapita in seguito alla vendetta di un vecchio nemico. Parliamo di Blasco, con il quale in passato la donna ha avuto dei contrasti. Successivamente, l'indiano si presenterà alla Deliciosa per portare a termine il compito di uccidere Pena. Le anticipazioni di Una vita raccontano che Flora si rivelerà fondamentale per salvare la vita del pasticciere.

La sorella di Inigo (Ignacio Barbosa), armatasi di una pentola, darà un colpo fortissimo sul ventre al criminale, che si rivelerà mortale. Flora verrà accusata di aver ucciso l'indiano e la sua posizione si aggraverà non poco. Nel frattempo, migliorerà la posizione di Samuel, che tornerà in libertà grazie all'aiuto di Liberto (Jorge Pobes). Quest'ultimo troverà infatti le prove atte a mostrare l'innocenza dell'Alday.

La scarcerazione avverrà nel momento in cui inizieranno le celebrazioni per il funerale di Jaime. Diego però non sa che suo fratello ha davvero ucciso il povero padre. Eva si dirà pronta a confessare la verità a Leonor, raccontandole come si sono svolti i fatti: le spiegherà di essere stata pagata da Pena per presentarsi come la moglie di Inigo. La ragazza dirà alla Hidalgo che il sosia di Pena non è il padre del piccolo Nacho.

Esteban troverà il modo per rintracciare la Reyes e, dopo la morte dell'indiano, Flora verrà arrestata.