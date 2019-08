Superato lo stress del processo a carico di Manlio Picardi, i protagonisti di questa amara vicenda torneranno lentamente alle loro vite. Susanna, dopo avere affrontato l'esame di abilitazione forense, verrà spiazzata da un'inattesa proposta di Niko. Nel frattempo Renato, trascurando la sua compagna Nadia, deciderà di dedicarsi ad Adele. Di seguito le trame e le anticipazioni di tutte le puntate di Un posto al sole che andranno in onda la settimana dal 2 al 6 settembre.

Renato interessato ad Adele

Lunedì 2 Settembre

Filippo noterà un certo imbarazzo in Serena oltre a una forte confidenza tra lei e Leonardo. Tali elementi insospettiranno Sartori che inizierà a pensare che tra i due possa essere successo qualcosa a sua insaputa. Terminato il processo a carico di Manlio Picardi, Renato romperà gli indugi e inizierà a corteggiare Adele, mettendo da parte Nadia. Nel frattempo Anita metterà Vittorio di fronte alle sue responsabilità.

La proposta di Niko

Martedì 3 Settembre

Dopo aver sostenuto l'esame di abilitazione come avvocato, Susanna si troverà a dover affrontare una proposta di Niko che la spiazzerà totalmente. Renato sarà sempre più preso da Adele, tuttavia cercherà di riappacificarsi con Nadia. Dopo aver litigato con Leonardo, Filippo sembrerà propenso a concedere una tregua a Serena e fare pace.

Susanna e Niko affrontano le famiglie

Mercoledì 4 Settembre

Marina e Alberto saranno ai ferri corti, nel frattempo Arturo prenderà una decisione che potrebbe stravolgere gli eventi.

Serena e Filippo avranno una lite furibonda che metterà in seria crisi la Cirillo. Dopo la proposta di Niko a Susanna, i due ragazzi dovranno decidere come dare la notizia alle loro rispettive famiglie.

Vittorio e Patrizio soci in affari

Giovedì 5 Settembre

Marina si troverà spiazzata dall'improvvisa decisione di suo padre e si troverà costretta a chiedere nuovamente l'aiuto di Fabrizio Rosato. Vittorio escogiterà un piano per salvare la trattoria della madre di Alex, ma per gestirla avrà bisogno di convincere il suo amico Patrizio ad aiutarlo e tale impresa non sarà affatto semplice.

Beatrice spiazza tutti

Venerdì 6 Settembre

Dopo avere riflettuto seriamente sulla proposta fattagli dal suo migliore amico Vittorio, Patrizio dovrà decidere quale risposta dargli. Alex dovrà affrontare una situazione familiare sempre più tesa e delicata, nel frattempo la piccola Mia, si preparerà a fare un incontro importantissimo. Beatrice si rivolgerà a Niko e gli farà una proposta che lo lascerà letteralmente basito.

Marina, determinata ad ottenere giustizia per suo padre, riuscirà a d ottenere la valida collaborazione di Fabrizio Rosato.