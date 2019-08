I filmati della puntata di Techetechetè di lunedì 5 agosto, in tv su Rai 1 a partire dalle 20:30, riguarderanno i varietà che la Rai ha mandato in onda negli anni 1964, 1974, 1984 e 1994. Ogni settimana, infatti, gli autori della popolare trasmissione di videospezzoni propongono una puntata dedicata al genere Variety degli Anni 60/70/80/90. Tale palinsesto segue un rigoroso ordine di tempo: nella prima puntata dedicata a questo genere, infatti, sono andati in onda i programmi degli Anni '61-'71-'81-'91, nella seconda quelli degli Anni '62-'72-'82-'92 e via dicendo.

Stasera il varietà torna protagonista di Techetechetè

La puntata di stasera di Techetechetè sui varietà degli anni '64-'74-'84-'94 è curata da Achille Corea.

Dall'anticipazione pubblicata sulla pagina Facebook del programma appare subito chiaro che i telespettatori avranno modo di ritrovare tanti grandi personaggi che hanno fatto la storia della televisione italiana.

Come si può facilmente evincere dall'immagine di anteprima, tra i filmati di stasera non mancheranno di figurare la bionda criniera di Heather Parisi, il fantasioso Renato Zero di "Fantastico 5", il grande attore e comico statunitense Jerry Lewis, l'indimenticato presentatore Fabrizio Frizzi, due giganti del piccolo schermo quali Corrado Mantoni e Raffaella Carrà, oltre che Renzo Montagnani e Alida Chelli in "Ci pensiamo lunedì".

I principali varietà Rai degli Anni 64/74/84/94

Tra i varietà che la televisione pubblica trasmise negli anni oggetto della puntata di lunedì 5 agosto figurano i sopra elencati "Fantastico" e "Ci pensiamo lunedì", ma anche altri famosi contenitori.

Tra i programmi di intrattenimento trasmessi nel 1964 dall'allora Rete Nazionale merita una doverosa menzione "Piccola Ribalta", condotto da Edy Campagnoli, Laura Efrikian, Tino Scotti, Macario, Lucilla Morlacchi e da un giovane Pippo Baudo che ancora non aveva neanche iniziato a presentare il Festival di Sanremo.

Per l'anno 1974 è inevitabile menzionare "Milleluci"; il programma, infatti, da un lato sancì il ritiro di Mina dalla televisione e dall'altro consacrò definitivamente Raffaella Carrà. La trasmissione andrò in onda in otto puntate dal 16 marzo all'11 maggio 1974.

Nel 1984 andarono in onda molte produzioni di intrattenimento quali "Serata d'Onore" con Pippo Baudo, "Sotto le stelle" con i Righeira, Eleonora Giorgi, Bertin Osborne e Franca Valeri e "Saint Vincent Estate".

Del 1994, infine, ricordiamo "Un disco per l'estate" condotto nel mese di giugno di quell'anno dal produttore e presentatore Claudio Cecchetto e dalle due giovani Miss Italia Martina Colombari (eletta reginetta di bellezza nel 1991) e Arianna David (eletta nel 1993).