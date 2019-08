Come tutti i fan sapranno già, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno appena assistito alla nascita del loro primo figlio. Solo una settimana fa, infatti, l'ex tronista di Uomini e donne ha dato alla luce il suo bambino, il piccolo Domenico. L'evento era molto atteso per i numerosi follower. La Perrotta, infatti, è sempre stata notevolmente attiva sui social nel corso di tutto il periodo di gravidanza.

Per tale motivo, la ragazza non poteva che essere attiva anche adesso che è una neo mamma. Sia Rosa sia Pietro sono molto presenti sui social, fino a questo momento, però, non hanno ancora pubblicato dei contenuti relativi al volto del loro bambino.

Questo, però, non è stato dettato dalla volontà di mantenere riservata l'identità del nascituro, piuttosto, per garantire l'esclusiva al settimanale Chi. I due futuri sposi, infatti, hanno rilasciato una lunga intervista ai microfoni del settimanale diretto da Alfonso Signorini in cui hanno mostrato anche il piccolo Dodo. Tale scelta ha indignato i fan.

Rosa e Pietro non mostrano il figlio sui social: l'esclusiva è solo per 'Chi'

Rosa Perrotta è finita più volte al centro del Gossip a causa dell'eccessiva esposizione sui social del suo pancione. Se, da un lato, molti fan hanno gioito nel poter assistere a tutte le fasi della gestazione della loro beniamina, c'è anche una buona fetta di persone che, invece, non ha affatto gradito il suo atteggiamento.

Le polemiche, naturalmente, non potevano che continuare anche adesso che il piccolo è nato. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione stanno davvero impazzendo di gioia dopo la nascita di loro figlio e non si stanno limitando a mostrare tutto sui social. Ad ogni modo, a restare ancora oscurato è il volto del bambino.

Quest'ultimo, infatti, è apparso solo su Chi. Tale volontà dei due genitori è stata vista a molti utenti del web come un modo per fare business. Rosa e Pietro è come se avessero voluto "usare" il loro primogenito per guadagnarci qualche soldo in più.

Il web attacca la Perrotta e Tartaglione: solo business

Naturalmente si tratta di accuse davvero molto cattive che hanno generato parecchio sgomento. Almeno per il momento, però, nessuno dei due protagonisti è intervenuto in merito alla vicenda per mettere a tacere le malelingue. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono così immersi nell'amore verso il proprio figlio che, molto probabilmente, non si saranno neppure accorti di tutto quello che sta accadendo sul web.

Andando sul profilo della Perrotta, infatti, ci sono numerosi video e foto nei quali la ragazza gioca e bacia suo figlio. Insomma, le cose non potrebbero andare meglio di così per lei e per il suo futuro marito Pietro.