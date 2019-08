Torna l'appuntamento con le notizie su Upas (titolo originale Un posto al sole), la soap opera più longeva della storia della tv italiana. Nelle nuove puntate trasmesse da lunedì 26 a venerdì 30 agosto su Rai Tre, Renato Poggi e Nadia saranno sempre più in crisi mentre Silvia cercherà un modo per riappacificare Otello Testa e Teresa Diacono. Infine il giudice emetterà la sentenza su Manlio, accusato di violenza domestica da Adele (Sara Ricci) .

Un posto al sole: Otello e Teresa sempre più distanti

Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le puntate in onda da lunedì 26 a venerdì 30 agosto rivelano che Marina (Nina Soldano) farà un'azione azzardata pur di incontrarsi con l'avvocato Leone sulla causa legale di Arturo. Intanto Pallazzo Palladini comincerà a ripopolarsi dopo la festa di Ferragosto mentre Raffaele stringerà un patto con la nuova arrivata contro Renato, il suo cognato. Le vacanze estive non basteranno per riappacificare Otello e Teresa (Carmen Scivitarro).

Il piano di Silvia per riavvicinare i suoi genitori

Allo stesso tempo, Alex dovrà affrontare dei guai famigliari mentre Vittorio tornerà a casa dopo aver trascorso alcuni giorni con il padre per riflettere sulla scelta da compiere tra la Parisi e Anita Falco. La decisione della Giordano potrebbe avere degli inconvenienti sul processo contro il padre, Silvia (Luisa Amatucci) cercherà di fare da paciere tra Otello Testa (Lucio Allocca) e Teresa Diacono, i suoi genitori entrati in crisi. Infine la sorella di Mia sarà sempre più coinvolta da impegni e responsabilità.

Il passato difficile di Alex

Le trame di Un posto al sole in onda fino al 30 agosto su Rai Tre rivelano che Nadia e Renato (Marzio Honorato) si allontaneranno sempre di più a causa dei loro conflitti caratteriali mentre Cerrruti confesserà a Silvia le sue pene d'amore, sebbene non voglia seguire i suoi consigli. Intanto il processo contro Manlio si avvierà alle battute finali, tanto che gli abitanti del Palazzo Palladini attenderanno con ansia il verdetto. Tra le più impaurite ci sarà Adele mentre Alex ripercorrerà i momenti più difficili della sua infanzia.

Renato trascura Nadia

Il giudice esprimerà la sua sentenza contro Manlio mentre Renato trascurerà Nadia pur di stare vicino ad Adele. Susanna e Niko, invece, temeranno per le conseguenze della posizione di Adele in tribunale. Intanto il Ferri tempesterà di domande Filippo e Serena una volta tornati a casa delle vacanze. Infine Tiziano fraintenderà il rapporto nato tra Michele e Cerruti, che invece sarà coinvolto solo dalla sua nuova conquista iberica.

Come avanzerà la storia? Non ci resta che attendere lunedì 26 agosto quando la soap opera tornerà in onda su Rai Tre.