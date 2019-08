"Velvet Collection" torna in tv martedì 6 agosto. La prima puntata della seconda stagione della serie spagnola sarà trasmessa, in prima serata, da Rai 1 e in streaming online dal sito e dall'app Raiplay. Nel nuovo ciclo di puntate la protagonista Clara dovrà trovare un equilibrio tra le ragioni del cuore e la carriera professionale, mentre la galleria di moda riceverà un incarico importantissimo da parte di una sovranità internazionale.

Nel cast di "Velvet Collection 2" sono stati confermati molto personaggi che hanno fatto la fortuna della prima stagione, ma sono stati introdotti anche nuovi volti che contribuiranno a vivacizzare la quotidianità di questa realtà della moda degli Anni '60.

Sinossi di 'Velvet Collection'

Da martedì 6 agosto la popolare serie spagnola "Velvet Collection" (titolo originale Velvet Colección) torna quindi con un nuovo ciclo di puntate che potranno essere viste in televisione su Rai 1 ma anche in streaming su tablet, pc e smartphone sul sito e sull'applicazione Raiplay.

La prima stagione di questa serialità iberica si era conclusa con la protagonista Clara combattuta tra la passione per Mateo e la carriera nella quale veniva contrastata dalla rivale Elena.

Nelle puntate della seconda stagione la galleria di moda riceverà un incarico molto importante: realizzare il vestito per l'incoronazione dell'imperatrice dell'Iran Farah Diba. Ovviamente tutto lo staff si darà un gran daffare per portare a termine l'incarico nel migliore dei modi, anche se certamente non mancheranno sorprese e imprevisti.

La seconda stagione sarà composta da un totale di dieci episodi che Rai 1 trasmetterà in cinque puntate.

Il cast della serie

Nel cast della seconda stagione di "Velvet Collection" sono stati confermati molti personaggi già comparsi nel primo ciclo di episodi.

Tra questi figurano la bionda protagonista Clara, interpretata da Marta Hazas, Mateo, le cui vesti sono indossate da Javier Rey, Elena, ovvero l'attrice Megan Montanier che riveste anche il ruolo di Pepa nella serie Il Segreto, Raúl de la Riva, recitato da Asier Gómez Etxeandía, e Manuela Velasco nella parte di Cristina Otegui.

Per quanto concerne gli altri personaggi, Daniel Muriel indosserà i panni di Antonio Godino, Imanol Arias avrà le sembianze del banchiere Eduard Godò e c'è grande curiosità anche per l'arrivo di Andrès Velencoso.

In questa nuova stagione della serie l'attore e modello di Tossa del Mar, nonchè ex fidanzato della cantante australiana Kylie Minogue, interpreterà il losco ruolo di Omar Ahmadi, ambasciatore dell'Iran in Spagna.

Gli altri attori meritevoli di menzione che compariranno nelle nuove puntate sono Aitana Sánchez-Gijón (peraltro nata a Roma), Fernando Guallar, Adrian Lastra, Paula Echevarrìa e Marta Tornè.