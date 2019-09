Sono giunte le nuovissime anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 alle 20:35 circa da lunedì 23 a venerdì 27 settembre. Si parlerà nuovamente di Denis in quanto Giulia, dopo un colloquio con la figlia, penserà di raggiungerlo; poi a Palazzo Palladini si prepareranno a tornare sia Mariella che il piccolo Lollo. Infine la crisi tra Serena e Filippo proseguirà, per cui Roberto cercherà di aiutare il figlio. Di seguito i dettagli su ciò che accadrà.

I dubbi di Alex

Le anticipazioni di Upas dal 23 al 27 settembre ci raccontano che la povera Alex continuerà a sentirsi sotto pressione a causa di Carla, per cui non saprà come comportarsi con la sorellina. Giulia, invece, penserà di raggiungere Denis dopo una chiacchierata con Angela, ma poi deciderà di non farlo, in quanto crederà che non sia una buona idea.

Parallelamente a tale vicenda ,gli spoiler raccontano che Mariella e Lollo saranno pronti a trasferirsi a casa di Guido.

Le cose, però, andranno diversamente da come previsto. Mia, infine, si renderà finalmente conto di quello che succede alla sua famiglia, mentre Alex scoprirà qualcosa in più sul lavoro di Vittorio.

Fabrizio vuole seguire il suo cuore

Gli spoiler di Un posto al sole anticipano che Fabrizio avrà un duro scontro con lo zio, pur di seguire il suo cuore. Quest'ultimo, infatti, sarà contrario a rivelare i segreti della famiglia Rosato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv TV Soap

Alex, intanto, verrà a conoscenza che Anita è stata assunta alla radio, mentre Mia riceverà una visita inaspettata, ma allo stesso tempo gradita.

Di seguito Marina Giordano si riavvicinerà a Fabrizio Rosato, che nel frattempo si preparerà a scontrarsi con Sebastiano. Guido e Mariella, infine, metteranno da parte la pratica del trasloco e si prepareranno a far fronte a una nuova complicata sfida.

Una brutta sorpresa per Alex

Negli spoiler di Upas dal 23 al 27 settembre, Alex trascorrerà un felice pomeriggio in compagnia della madre, ma poi avrà una brutta notizia, che la porterà a essere sotto shock.

Roberto, invece, cercherà di convincere Filippo a trasferirsi da lui, mentre Renato continuerà a pensare alla dolce Adele.

Proseguendo con le anticipazioni di Un posto al sole, viene rivelato che Vittorio inizierà a vivere sotto lo stesso tetto con il fratellino e Mariella e la cosa non sarà per nulla semplice, mentre la povera Alessandra si ritroverà nuovamente sotto shock. Infine, mentre Serena e il marito si renderanno conto che la loro crisi matrimoniale ha avuto delle conseguenze anche sulla loro bambina, la piccola Irene, Renato trascorrerà del tempo con Adele e si convincerà che tra loro stia nascendo qualcosa.