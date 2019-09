Secondo appuntamento, oggi sabato 28 settembre, con Amici Celebrities, il talent show targato Fascino Pgt e condotto da Maria De Filippi. Tanta l'attesa per scoprire i nomi dei due eliminati dalla gara, ma nel mentre la serata verrà condita dalla presenza di due ospiti molto speciali, soprattutto per il pubblico della scuola più famosa d'Italia: Irama e Alessandra Amoroso.

Amici Celebrities, anticipazioni: Irama ospite della puntata

Dopo l'eliminazione, settimana scorsa, di Chiara Giordano (Squadra Blu) e Martin Castrogiovanni (Squadra Bianca), prosegue la gare a squadre.

Ormai sono 10 i vip rimasti e stasera due di loro dovranno abbandonare definitivamente il programma.

Tra esibizioni di ballo e canto, durante una delle prove verranno accompagnati da due ospiti d'eccezione: gli ex vincitori di Amici Alessandra Amoroso e Irama. A sostenere le due squadre ci saranno, per la Bianca, Giordana D'Angi e Gabriele Esposito; mentre per i Blu saranno disponibili Alberto Urso e Andreas Muller.

Le prove verranno giudicate, come settimana scorsa, da Giuliano Peparini, Ornella Vanoni e Platinette. L'appuntamento con lo show è per stasera, 28 settembre, a partire dalle 21:20 su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Play.